新聞眼／交通出包連連 凸顯差不多心態

一班開往花蓮272列次自強號，在竹南站以北撞上小瓦斯鋼瓶，警方調閱周邊監視器追查。圖／民眾提供 從台鐵自強號撞到瓦斯鋼瓶，疑似施壓司機員開ＡＴＰ故障車，到桃園航勤在貨物卸載時意外碰撞飛機引擎，一連串的事件雖然都幸運未釀成大禍，卻難保下次不會出大事。陸運、空運接二連三出包，凸顯的是台灣交通單位喊著「安全第一」口號，實仍以「差不多心態」運行，馬虎心態再加上薄弱的安全意識，令人不禁捏把冷汗。

台鐵因屬開放式軌道，異物入侵時有所聞，上月初才發生的列車撞擊牛隻事件，近三年就有五件，但台鐵局往往自認倒楣，更因同情飼主降低賠償金額，對安全遭受威脅的乘客情何以堪。

以此次列車撞擊瓦斯鋼瓶來看，台鐵有機會靠著徒步巡軌發現鋼瓶，進而排除這項意外，卻因五一連假，順延巡軌工作，但明明連假適逢疏運量最繁重時段，相關安全ＳＯＰ卻跟著放假，難道這就是台鐵安全改革的決心。

尤其事發時，台鐵局還搞不清楚哪天有巡、哪天沒巡，顯示這些例行公事僅是行禮如儀，未達效用。而這種只求做到、不求做好的差不多文化一天不改，怕麻煩、怕誤點、怕事的念頭沒消失，台鐵再怎麼公司化都沒用。

交通安全管理應該要做到零風險，若各個交通單位仍以差不多心態做事，維修差不多、巡軌差不多、開車差不多、卸貨拖運差不多，只想著便宜行事、輕鬆度日，那再多的ＳＯＰ也枉然。