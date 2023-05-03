自強號撞瓦斯鋼瓶 疑遭「搞軌」

昨天第一班北上開往花蓮二七二次自強號，在竹南站以北撞上瓦斯鋼瓶，導致列車受損停駛。圖／民眾提供 台鐵昨首班車二七二次自強號，從苗栗北上開往花蓮，不料才剛從竹南站發出約兩分鐘，就撞到瓦斯鋼瓶，造成第十二車水管破裂，總計影響七列次、一五一分鐘、八四○名旅客。台鐵局表示，因適逢五一連假，本周徒步巡軌順延一天，事發當天無徒步巡軌，再加上隨乘列車巡軌人力並非搭首班車，以至於未及時發現，後續將依鐵路法開罰求償。

警方初步調查後，排除意外掉落，相關跡證指向可能有人惡意「搞軌」，正擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。

該列自強號昨晨五時四十二分行經苗栗竹南段時，因撞到五公斤裝小瓦斯鋼瓶，列車被迫停駛。由於鋼瓶上印有瓦斯行名稱和電話，瓦斯行戴姓老闆說，經清查，確認庫存鋼瓶並無短少；由於客戶有上千人，也難以追查客戶手上的鋼瓶，是否有「被消失」而莫名出現在軌道上。

鐵路警察竹南所長陳啟文指出，現場聞到瓦斯臭味，研判有外洩情形，初步排除鋼瓶是從陸橋掉落下方軌道。此外，軌道旁緊鄰的平面道路，高低落差約一公尺，雖無防護圍籬，但軌道比較高，貨、機車載運過程很難「意外」彈飛到軌道上，懷疑有人惡意「搞軌」。

台鐵定期巡軌分為人員徒步巡軌及隨乘火車頭巡視，徒步巡軌每周一次，各工務段會自行安排於每周日跨一或周一跨二凌晨進行。台鐵昨原先表示，事發當天凌晨徒步巡軌時未看到鋼瓶，不過隨後又改口指，本周適逢五一假期，台中工務段改為周二跨周三（二日至三日）凌晨巡查，因此事發凌晨並無巡查。至於隨乘火車頭巡視為每天一次，多於上午八時以後的車次。

由於列車撞上瓦斯鋼瓶不但可能造成瓦斯外洩產生火花進而爆炸，因鋼瓶質地堅硬，嚴重更可能造成出軌。台灣鐵道暨國土規畫學會直言，台鐵軌道未地下化，異物入侵時有所聞，但國鐵陸橋都有安全防護網，瓦斯鋼瓶為何會掉落「非常奇怪」，相關單位應主動釐清。