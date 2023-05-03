首季5大詐騙高風險賣場 蝦皮居冠

刑事局統計今年第1季詐騙件數，公布前5名高風險賣場依序為蝦皮購物781件、鞋全家福426件、旋轉拍賣359件、車庫娛樂247件及威秀影城200件。路透 解除分期付款詐騙猖獗，刑事局昨公布今年第1季5大詐騙高風險賣場，「蝦皮購物」報案數高達781件，其次依為「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」和「威秀影城」，其中蝦皮購物、旋轉拍賣都是去年整年高風險賣場。另外，近來假冒買家詐騙「拍賣平台個人賣家」案件也有增加趨勢，提醒消費者慎防詐騙。

刑事局分析「解除分期付款」詐騙手法，詐團駭入電商或電商委託系統商資料庫，竊取買家姓名、電話、消費資料、付款方式，假冒電商客服人員致電買家，謊稱工作人員操作錯誤，誤設為分期付款、連續扣款、團購訂單、會員或批發商，再假冒銀行客服人員以電話要求民眾操作ATM、網銀轉帳來解除設定，藉以詐騙。

刑事局統計，今年1至3月解分期詐騙最多電商，前5名依序為蝦皮購物781件、鞋全家福426件、旋轉拍賣359件、車庫娛樂247件及威秀影城200件。旋轉、蝦皮去年各發生1764、931件，分居高風險賣場2、3名，今年第1季仍上榜，多為賣家被騙。

30歲林姓女子專職網路拍賣嬰兒用品，今年3月在臉書收到自稱買家私訊，指她未簽署蝦皮金流服務，下單後訂單不成立，接著自稱銀行專員來電指示登入網銀確認資料，以加密條碼、驗證碼要求填入匯款的銀行帳號及金額欄位，她轉帳近30筆共140萬元，致電詢問銀行才驚覺受騙。

蝦皮被列入詐騙高風險賣場，日前發出聲明表示，與個資和資安問題無關，而是假冒官方身分的侵權性詐騙。

另外，詐團去年下半年起還興起騙賣家，假冒買家以臉書私訊、LINE或網拍平台聊天系統聯繫賣家，謊稱無法下單，先傳送假冒平台客服的LINE ID或QR Code加好友，再假冒客服人員以「未認證或簽署金流協定」等話術，要求以ATM或網銀轉帳，並傳送假客服網址誘使賣家在釣魚網頁填寫信用卡號或銀行帳號等資料，盜刷或綁定電子支付帳戶轉帳。

刑事局說，電商、網拍平台應強化資安防護個人資料，加強反詐騙宣導；民眾聽到「分期付款」、「重複扣款」、「升級會員」等關鍵字應掛斷電話，通報165反詐騙專線。