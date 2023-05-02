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真糟糕！ 基隆市汽、機車不禮讓行人 近3個月每月取締逾千件

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

警政署5月1日起實施全國路口安全大執法專案，基隆市長謝國樑更早就推動行人友善政策，市警局今天公布執法成果，今1月20日到4月30日，共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故則較去年同期減少20.22%。

謝國樑上任後，推動行人友善政策，從今年農曆過年期間，就指示警察局分階段落實車輛行經路口禮讓行人專案。

台灣被國內外媒體形容是「行人地獄」，警政府為展現政府對行人安全的重視與執法決心，5月1日起實施全國路口安全大執法專案，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等4項交通違規嚴正執法。

市警局長張樹德表示，今年1月20日到4月30日，共取締汽車不停讓行人1042件，機車不停讓行人2667件，合計3709件。同時期路口行人交通事故發生71件，較去年89件減少18件，下降幅度達20.22%，防制事故已見成效。

警方表示，想要降低行人交通事故，擺脫「行人地獄」惡名，除了駕駛人行經路口「慢、看、停」，行人穿越路口也要放下手機，專注行走，安全地過馬路。行人也可以給停讓的駕駛人一個點頭或微笑，減少人、車的對立與衝突，共創溫暖友善路口。

基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局今天公布友善行人政策執法成果，今年1月20日到4月30日共計取締汽機車不停讓行人3709件，路口行人交通事故較去年同期減少20.22%。記者邱瑞杰／翻攝

人行道 行人地獄 警察

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