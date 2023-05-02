國5傍晚翻車！男駕駛拋車外女乘客夾困 送醫急救
國道5號4.6k處今傍晚5時許發生轎車翻車事故，約30餘歲男性駕駛被拋出車外趴地昏迷，約30餘歲女性乘客被夾困車內，新北市消防局第四大隊獲報後前往救援，協助女乘客脫困，目前2人皆在醫院接受治療。
第四大隊大隊長陳志瑋表示，民眾在乘車時務必繫上安全帶，若不幸在高速公路發生事故時，請盡量保持冷靜，不要驚慌失措，檢查自己和其他人的安全，且立即撥打119請求協助，請耐心等待救援人員到來，不要試圖移動受傷的人員，以免造成二次傷害。
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