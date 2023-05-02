里長反詐大使團 警送貼心小物隨時提醒防詐

嘉義市警局第二分局邀集轄區里長召開社區治安會議，聽取治安、交通建言及交流討論，並成立「識詐539，反詐大使團」借由里長之力共同防阻詐騙。二分局並贈送貼心小物「反詐大使」證件卡套，讓里長隨身攜帶提防詐騙。

二分局表示，539是代表嘉義市東區獨有39里的數字，也代表這39名里長，都是第二分局反詐的重要友軍戰力；另外5（音近似台語「有」）代表這次警方有了這39名友軍的鼎力相助，期許能讓反詐能量更加成長。會中約1分鐘「超燃」的預告片，除了揭示這項活動的重點，讓大家一目瞭然，也宣示與里長共同守護里民財產安全的重要決心。

二分局還送每名里長印有「反詐大使」的證件卡套，貼心小物提醒里長協助宣導、防範詐騙；警方表示，目前每位里長都配有1部Gogoro電動公務機車，第二分局配合這項政策，所以推出獨家「反詐大使證件套」，就是希望讓里長用來放置鑰匙卡，讓里長騎著公務機車走遍大街小巷，為社區充滿反詐能量。