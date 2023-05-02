視導中央災害應變中心 林右昌：這兩個系統助力防救災

內政部長林右昌今前往消防署視導中央災害應變中心，會中消防署展示進一步資訊智慧化的「應變管理資訊系統（EMIC）」、「消防防災e點通APP」兩項整合防災救災訊息的系統，力求災害發生時可以迅速應變、民眾也能自主避難防災。

消防署表示，應變管理資訊系統（EMIC）是給中央、縣市及鄉鎮市等三層級災害應變中心共同的應變資訊平台，提供各級政府防救災人員在災前整備、災中應變的系統，系統內建置災害發生地、需搶救或失蹤人員等資訊，讓防救災隊伍能迅速獲取訊息，協助救災。

串聯各天氣數據與防災資訊，一站式提供民眾消防、防災資訊服務，協助民眾做好防災準備、提升災時應變能力的「消防防災e點通APP」則在去年8月即上線。