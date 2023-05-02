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討債起口角 債主拿刀刺債務人辯稱是自我防衛

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市蘇姓男子今天涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方獲報到場將蘇男帶回偵詢。據了解，蘇男疑不滿吳男欠他錢，到吳家討債時發生衝突，蘇持刀傷人，被警方依殺人未遂罪嫌送辦。

新北市瑞芳警分局上午接獲報案，三爪子坑路一處民宅有人被刀刺傷，瑞芳派出所員警到達現場時，蘇男和吳男都在，但兩人已無動手打鬥。員警見吳男右後肩有明顯傷口，且大量出血，通報消防局派員救護，將他送醫急救。

員警發現蘇男手部和衣褲都沾染血跡，詢問得知他涉嫌持刀行凶，將他逮捕，並在他的褲子右側口袋，查獲沾染血跡的凶刀。蘇男供稱，吳欠他錢，要吳還錢時發生口角，因為吳男往屋內走，他擔心是去拿武器要攻擊他，自己有危險，才會持帶去吳家的小刀，朝吳男背後刺去，造成吳男受傷。

新北市蘇姓男子今天疑因債務糾紛，涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市蘇姓男子今天疑因債務糾紛，涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市蘇姓男子今天疑因債務糾紛，涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市蘇姓男子今天疑因債務糾紛，涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方偵詢後依殺人未遂罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 殺人

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