討債起口角 債主拿刀刺債務人辯稱是自我防衛

新北市蘇姓男子今天涉嫌持1把小刀刺傷吳姓男子，警方獲報到場將蘇男帶回偵詢。據了解，蘇男疑不滿吳男欠他錢，到吳家討債時發生衝突，蘇持刀傷人，被警方依殺人未遂罪嫌送辦。

新北市瑞芳警分局上午接獲報案，三爪子坑路一處民宅有人被刀刺傷，瑞芳派出所員警到達現場時，蘇男和吳男都在，但兩人已無動手打鬥。員警見吳男右後肩有明顯傷口，且大量出血，通報消防局派員救護，將他送醫急救。