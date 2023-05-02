自強號撞瓦斯鋼瓶釀毀損疑「搞軌」 律師：若惡意恐關三年以上

台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車疏運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，由於瓦斯行業者改口並否認門市有短少鋼瓶，警方排除意外「掉落」，懷疑有人惡意「搞軌」，正依公共危險罪積極調查中。

律師蘇庭萱指出，如果是有人惡意搞軌，依刑法第184條，損壞軌道或以他法致生火車、電車往來之危險者，處三年以上十年以下有期徒刑；因而致前項之舟、車、航空機傾覆或破壞者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑。如果因此導致有人死傷，則將成立刑法殺人罪或過失致死等罪刑之可能性。

如果是有人騎車載運瓦斯桶，不小心滾落到鐵軌上，亦懲罰過失犯，致生危險處二年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金；致火車傾覆或破壞者處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，導致有人死傷亦涉及過失致死及過失傷害等罪嫌。

據了解，今天一早5點42分左右，該列北迴線開往花蓮的北上PP自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶，第12車水箱破裂有漏水情形，該列車被迫停駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客，由於緊接著上班通勤時段，影響7列累積延誤151分，有840名旅客受影響。

鐵路警察竹南所長陳啟文指出，這起異物入侵軌道，以列車煞車位置，距離竹南市區龍山路橋還有200公尺遠，初步排除是從陸橋掉落下方軌道，但軌道旁緊鄰道路並無防護圍籬，懷疑有人惡意「搞軌」，正擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。

台鐵局機務處行車技術課表示，列車行駛中在重力加速度下，撞擊異物衍生的危險性，主要是看異物的體積大小及重量，以及撞擊角度；小意外零件受損，最嚴重恐造成列車脫軌釀人員死傷。李姓課員說，該起事件仍在調查中，但以小瓦斯鋼瓶體積及重量研判，應該還不至於發生脫軌情況，不過凡事總有意外，誰也無法保證。