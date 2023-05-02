自強號撞到瓦斯鋼瓶疑「搞軌」 專家：最嚴重恐列車脫軌釀死傷

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車疏運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，令人愕然，台鐵局機務處行車技術課人員表示，異物入侵軌道，最嚴重恐造成列車脫軌釀死傷。

今天一早5點42分左右，該列北迴線開往花蓮的北上PP自強號行經苗栗竹南段（K123+400處）撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶，第12車水箱破裂有漏水情形，該列車被迫停駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客，由於緊接著上班通勤時段，影響7列累積延誤151分，有840名旅客受影響。

現場距離龍山路橋還有200公尺遠，鐵路警察初步排除瓦斯鋼瓶是從陸橋意外「掉落」，研判是人為因素，懷疑有人惡意「搞軌」，正依公共危險罪積極調閱周邊監視器調查中。

台鐵局機務處行車技術課表示，列車行駛中在重力加速度下，撞擊異物衍生的危險性，主要是看異物的體積大小及重量，以及撞擊角度；小意外零件受損，最嚴重恐造成列車脫軌釀人員死傷。李姓課員說，該起事件仍在調查中，但以小瓦斯鋼瓶體積及重量研判，應該還不至於發生脫軌情況，不過凡事總有意外，誰也無法保證。

另外，該瓦斯鋼瓶雖然還有些許存量，即使引發火苗，但以列車耐燃材質，及內裝防火規範標準之下，也很難造成車廂起火燃燒。

苗栗縣消防局則表示，對於瓦斯行的安全稽查，一般只針對「安全存量」及是否為逾期鋼瓶，消費者使用情況屬於私領域，根本無法可管。