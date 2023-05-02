買麵包不合她意就爆炸咆哮推客人 店老闆貼文訴委屈網友暖心安慰
桃園中壢安德尼斯烘焙坊老闆吳克己日前於臉書PO文寫下遇到奧客，店員及顧客受到波及，他表示，該名60多歲婦人長期態度惡劣，提出不合理要求，上月30日至店內理論，大聲咆哮，期間有男客人協助解圍卻被婦人推了一把，他想透過貼文，希望民眾對於各服務業人員能有同理心。
吳克己在臉書寫下面對奧客的心情，貼文一出許多顧客也給予暖心留言，有人建議店家拒賣、在門口直接公告，也有人勸他「不要姑息奥客，每個職業都有值得的尊嚴」。
吳克己受訪表示，這位婦人來購買麵包已有2至3年時間，她的態度一直都不太好，常常來店購買時，插隊、推擠客人、大聲咆哮，在不是麵包出爐時間，發現沒熱的就說店家不誠實，更常常預定沒來拿。店長看她是長輩多次禮讓，卻仍未見改善。
吳克己說，婦人相約30日到店理論，仍持續咆哮，過程中有男客人上前制止說「阿姨，妳不要這樣，她們也沒賺妳多少錢」，卻被她推了一把下到一旁小孩，店員揚言報警後才倉皇離去，事後聽其餘客人轉述，男客人離開時還遭她返回店外嗆聲堵人，造成男客人驚嚇。當日事發緊急，事後報案無法立案，若之後再發生同樣情況，會要求警方立即到場處理。
吳克己無奈說，會發文並非要大家公審婦人，而是希望大家能有同理心，服務人員也是人生父母養，不應該如此被對待，若能滿足顧客的都盡量達到，做不到的也麻煩多加包涵體諒。網友留逜讓他深受鼓勵，後續會再討論如何因應相關狀況。
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