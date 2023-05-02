快訊

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見 郭台銘公開道歉了

買麵包不合她意就爆炸咆哮推客人 店老闆貼文訴委屈網友暖心安慰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢安德尼斯烘焙坊老闆吳克己日前於臉書PO文寫下遇到奧客，店員及顧客受到波及，他表示，該名60多歲婦人長期態度惡劣，提出不合理要求，上月30日至店內理論，大聲咆哮，期間有男客人協助解圍卻被婦人推了一把，他想透過貼文，希望民眾對於各服務業人員能有同理心。

吳克己在臉書寫下面對奧客的心情，貼文一出許多顧客也給予暖心留言，有人建議店家拒賣、在門口直接公告，也有人勸他「不要姑息奥客，每個職業都有值得的尊嚴」。

吳克己受訪表示，這位婦人來購買麵包已有2至3年時間，她的態度一直都不太好，常常來店購買時，插隊、推擠客人、大聲咆哮，在不是麵包出爐時間，發現沒熱的就說店家不誠實，更常常預定沒來拿。店長看她是長輩多次禮讓，卻仍未見改善。

吳克己說，婦人相約30日到店理論，仍持續咆哮，過程中有男客人上前制止說「阿姨，妳不要這樣，她們也沒賺妳多少錢」，卻被她推了一把下到一旁小孩，店員揚言報警後才倉皇離去，事後聽其餘客人轉述，男客人離開時還遭她返回店外嗆聲堵人，造成男客人驚嚇。當日事發緊急，事後報案無法立案，若之後再發生同樣情況，會要求警方立即到場處理。

吳克己無奈說，會發文並非要大家公審婦人，而是希望大家能有同理心，服務人員也是人生父母養，不應該如此被對待，若能滿足顧客的都盡量達到，做不到的也麻煩多加包涵體諒。網友留逜讓他深受鼓勵，後續會再討論如何因應相關狀況。

桃園中壢有名60多歲的婦人，不定時會前往安德尼斯烘焙坊購買麵包，不過婦人長期態度惡劣，日前更推男客人。圖／翻攝自臉書安德尼斯烘焙坊
桃園中壢有名60多歲的婦人，不定時會前往安德尼斯烘焙坊購買麵包，不過婦人長期態度惡劣，日前更推男客人。圖／翻攝自臉書安德尼斯烘焙坊

奧客 麵包

延伸閱讀

禮聘大師、獎助學生出國深造 弘光科大培育頂尖國際專才

山東買「雞腿堡」打開只有兩片麵包 業者還強辯

嘉縣鄒族學生展技藝 結合阿里山茶、櫻花做麵包

麵包控失控了！彰化「明明bakery」品項超多樣，內行人推「奶油捲、烤布丁」必買

相關新聞

自強號撞到瓦斯鋼瓶疑「搞軌」 專家：最嚴重恐列車脫軌釀死傷

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台...

前5大詐騙高風險賣場公布 蝦皮購物781件又居冠

詐騙集團假冒電商致電買家，謊稱誤設分期付款等操作錯誤，以解除設定要求操作ATM或網路銀行轉帳。刑事局統計今年第1季詐騙件...

影／誰搞軌？瓦斯鋼瓶釀自強號毀損延誤 警排除意外掉落追人為

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台...

買麵包不合她意就爆炸咆哮推客人 店老闆貼文訴委屈網友暖心安慰

桃園中壢安德尼斯烘焙坊老闆吳克己日前於臉書PO文寫下遇到奧客，店員及顧客受到波及，他表示，該名60多歲婦人長期態度惡劣，...

苗栗野火直升機也來支援 陸空協力滅火

苗栗縣今年野火頻傳，通霄鎮往嶺頂土地公的「心形公路」附近昨天下午火燒山，首次動用直升機吊掛水袋，消防人員化過去被動守勢，...

行人地獄大執法首日 雲林斗六違規最多竟是這項目

行人用路權益全民關注，雲林縣警局昨天配合警政署全國同步執行路口安全大執法工作，斗六警分局一天開出53張罰單，其中高達40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦