買麵包不合她意就爆炸咆哮推客人 店老闆貼文訴委屈網友暖心安慰

桃園中壢安德尼斯烘焙坊老闆吳克己日前於臉書PO文寫下遇到奧客，店員及顧客受到波及，他表示，該名60多歲婦人長期態度惡劣，提出不合理要求，上月30日至店內理論，大聲咆哮，期間有男客人協助解圍卻被婦人推了一把，他想透過貼文，希望民眾對於各服務業人員能有同理心。

吳克己在臉書寫下面對奧客的心情，貼文一出許多顧客也給予暖心留言，有人建議店家拒賣、在門口直接公告，也有人勸他「不要姑息奥客，每個職業都有值得的尊嚴」。

吳克己受訪表示，這位婦人來購買麵包已有2至3年時間，她的態度一直都不太好，常常來店購買時，插隊、推擠客人、大聲咆哮，在不是麵包出爐時間，發現沒熱的就說店家不誠實，更常常預定沒來拿。店長看她是長輩多次禮讓，卻仍未見改善。

吳克己說，婦人相約30日到店理論，仍持續咆哮，過程中有男客人上前制止說「阿姨，妳不要這樣，她們也沒賺妳多少錢」，卻被她推了一把下到一旁小孩，店員揚言報警後才倉皇離去，事後聽其餘客人轉述，男客人離開時還遭她返回店外嗆聲堵人，造成男客人驚嚇。當日事發緊急，事後報案無法立案，若之後再發生同樣情況，會要求警方立即到場處理。