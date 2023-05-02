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苗栗野火直升機也來支援 陸空協力滅火
苗栗縣今年野火頻傳，通霄鎮往嶺頂土地公的「心形公路」附近昨天下午火燒山，首次動用直升機吊掛水袋，消防人員化過去被動守勢，轉為主動陸、空協力灌救，約4個小時滅火，提升救災效率。
山林、雜草或公墓火災，因幅員遼闊，火點較為分散，加上山區缺乏水源，消防人員過去救災比較被動，通常人車沿著道路部署，或是預防性守在住家、工廠等建築物附近，內政部防署今年3月函文各縣市政府消防局，若火勢有擴大延燒之虞，應立即申請內政部空中勤務總隊進行空中灑水，苗栗縣政府消防局昨天首次申請支援。
消防局指出，通霄鎮心形公路昨天下午1點3分因車禍，火燒車波及路邊山坡地雜草，苗栗、台中8輛消防車、20人趕往搶救，因火勢蔓延迅速，燃燒面積擴大，山區崎嶇蜿蜒，救災人員一度無法接近火點，申請空勤總隊直升機吊掛水袋，投水2次4立方公尺，地面人員利用地形阻隔火勢發展，火勢下午5點15分撲滅，燒毀雜草面積約10公頃。
消防局統計今年1至3月，因是元宵節後客家人習俗掃墓，加上天氣乾旱，共發生6山林、212件田野雜草垃圾、23件路邊，及路邊墓地133件火災，消防人員疲於奔命，其中，2月12日一天之內就發生49件，1月29日也有18件，通霄、苑裡、西湖分隊當天上午11點至晚上8點，全部20輛水箱車都投入滅火。
消防局指出，野火威脅公眾安全，造成空氣汙染、破壞生態，後龍鎮中和里的淺山，還曾發生瀕臨絕種野生動物石虎疑因火燒山驅趕，被迫跑離棲地在台61線路殺事件，直升機支援空中滅火，減少消防人員地面死角，新思維救災更有效率。
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