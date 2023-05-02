行人地獄大執法首日 雲林斗六違規最多竟是這項目

行人用路權益全民關注，雲林縣警局昨天配合警政署全國同步執行路口安全大執法工作，斗六警分局一天開出53張罰單，其中高達40張是人行道違規停車，斗南警分局也開出14張人行道違規停車罰單。

斗六警分局昨針對轄內多事故或易肇事路口，加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」及「取締道路障礙」等4大項目，執行首日已開出53張罰單，其中40張罰單是人行道違規停車。

斗南警分局昨也舉發「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」7件、「人行道違規停車與違規臨時停車」14件。

斗六分局長黃念生表示，強力執法的目的不在於開罰，是為維護路口安全、擺脫行人地獄惡名，盼藉由強力執法手段與加強宣導方式雙管齊下，提升用路人守法觀念。

斗六警分局也在臉書粉絲專頁貼出宣導影片並舉辦抽禮券活動，邀請民眾一同重視用路人的安全。