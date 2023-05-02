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苗警首日執行路口不停讓行人專案 派專責警力開罰185件

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局依內政部警政署規畫5月「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，統籌5個分局及交通、保安警察隊等警力投入該項專案勤務，昨首日共41班次82名專責警力執行取締，合計開罰185件違規。

縣警局交通警察隊表示，經統計今年1至4月共發生21件行人事故，造成1人死亡、30人受傷，此次取締地點以各分局轄區前10大易肇事（違規）路段（口）作為首要執法重點，期能降低交通事故發生及讓用路人養成禮讓行人觀念；日後執行時段，仍以易肇事時段優先編排，並採不定時方式執法。

昨首日執行成效，路口不停讓行人取締34件；非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車開罰29件；人行道違規停車與違規臨時停車107件；道路障礙也有15件。

局長莊勝雄也特別指示應針對轄內所屬重要、校園周邊等交岔路口分析確認執法地點，以有效維護行人安全，同時呼籲駕駛人應遵守交通法規。他強調，取締只是手段，並非目的，請所有用路人共創友善交通環境。

苗警昨首日執行路口不停讓行人專案 ，共出勤41班次，合計取締開罰185件。圖／警方提供
苗警昨首日執行路口不停讓行人專案 ，共出勤41班次，合計取締開罰185件。圖／警方提供

路口不停讓行人

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