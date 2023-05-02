苗警首日執行路口不停讓行人專案 派專責警力開罰185件

苗栗縣警察局依內政部警政署規畫5月「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，統籌5個分局及交通、保安警察隊等警力投入該項專案勤務，昨首日共41班次82名專責警力執行取締，合計開罰185件違規。

縣警局交通警察隊表示，經統計今年1至4月共發生21件行人事故，造成1人死亡、30人受傷，此次取締地點以各分局轄區前10大易肇事（違規）路段（口）作為首要執法重點，期能降低交通事故發生及讓用路人養成禮讓行人觀念；日後執行時段，仍以易肇事時段優先編排，並採不定時方式執法。

昨首日執行成效，路口不停讓行人取締34件；非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車開罰29件；人行道違規停車與違規臨時停車107件；道路障礙也有15件。