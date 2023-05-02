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不禮讓行人大執法 新北警1月至4月已舉發9千多件

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北警配合警政署實施「路口不停讓行人大執法」，總計今年1月至4月已舉發9706件、行人違規舉發8401件，相較於去年同期取締分別增加5610及2499件，執法強度將持續增加，請用路人特別注意行人路權，避免違規造成荷包大失血。

警政署規劃自5月1日起實施，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等。

警方表示，交通部日前修法完成，自3月31日起，若汽車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

新北警列出轄內幾處執法熱點：板橋區館前西路與南門街口、中山與三民路口、中山與民權路口；中和區景平路與景安路口；永和區永和路二段與中興街口；三重區中正北路與重陽路口；新莊區中正路與新泰路；蘆洲區集賢路與中山一路口；土城區金城路三段與立德路口；三峽區介壽路一段與中華路口；新店區北新路與中華路；淡水區中山路與中正路口；林口區文化二路與忠孝二路口；金山區中山路與中正路口；瑞芳區瑞八路與明燈路口等為行人易發生事故及違規路口，執法取締違規並非目的而是為了保護行人安全，仍請汽機車行經路口禮讓行人通行。

除由員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，並於易肇事路口設置科技執法設備，其中6處可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。

不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝
不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝
不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝
不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝
不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝
不禮讓行人大執法，新北警1月至4月已舉發9千多件。記者李易昌／翻攝

人行道 路口不停讓行人 新北

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