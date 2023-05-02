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放大包乖乖沒用...高雄市警局網路連線中斷 中華電信搶修中
高雄市警局各分局、大隊連線到市警局的網路連線，今天中午出狀況，全部中斷連線。高雄市警局資訊室表示，是中華電信連接分局、大隊的主要線路「出問題」，導致無法連線，已向中華電信報修中。
今天中午12點45分，高雄市警政網路斷線，各分局或大隊等外勤單位全無法透過連線，查詢或受理案件。外勤單位的電腦畫面出現「無法連線」畫面，就算電腦旁放著「狠大包」乖乖也沒用。
高雄市警局資訊室主任郭富忠表示，是中華電信連接分局、大隊進市警局的線路出問題，以致於無法連接到市警局，不過市警局內部的網路連線沒問題，110仍可以接受民眾報案，只是分局接報的內容無法連到市警局。
市警局資訊室得悉各分局都傳來連線中斷問題，馬上向中華電信報修。郭富忠表示目前已逐漸恢復中。
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