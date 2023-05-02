快訊

召喚「天上聖母瑪利亞」！日本的媽祖信仰東西方混搭

HTC「未上市高階手機」擁1億畫素鏡頭！實機外流照驚動網友：啥年代的手機

猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放大包乖乖沒用...高雄市警局網路連線中斷 中華電信搶修中

聯合報／ 記者石秀華張議晨林保光／即時報導

高雄市警局各分局、大隊連線到市警局的網路連線，今天中午出狀況，全部中斷連線。高雄市警局資訊室表示，是中華電信連接分局、大隊的主要線路「出問題」，導致無法連線，已向中華電信報修中。

今天中午12點45分，高雄市警政網路斷線，各分局或大隊等外勤單位全無法透過連線，查詢或受理案件。外勤單位的電腦畫面出現「無法連線」畫面，就算電腦旁放著「狠大包」乖乖也沒用。

高雄市警局資訊室主任郭富忠表示，是中華電信連接分局、大隊進市警局的線路出問題，以致於無法連接到市警局，不過市警局內部的網路連線沒問題，110仍可以接受民眾報案，只是分局接報的內容無法連到市警局。

市警局資訊室得悉各分局都傳來連線中斷問題，馬上向中華電信報修。郭富忠表示目前已逐漸恢復中。

高雄市警局警政網路今天中午斷線，就算電腦旁放著「狠大包」乖乖也沒用。記者林保光／攝影
高雄市警局警政網路今天中午斷線，就算電腦旁放著「狠大包」乖乖也沒用。記者林保光／攝影

高雄市 主任 中華電信

延伸閱讀

高雄男違停遇警 車內170包毒品擋不住曝了光

韓國情侶來台自由行 回國前31歲女子在高雄市飯店遇害

南韓電信投資OTT進軍台灣 史哲：「韓兵入關」是警訊

中華電信與LINE強強合作 放大點數價值

相關新聞

影／誰搞軌？瓦斯鋼瓶釀自強號毀損延誤 警排除意外掉落追人為

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台...

西濱公路苗栗後龍段槽車自撞翻覆慢車道 司機頭破血流

台61西濱公路西濱公路苗栗後龍南下路段，今天中午發生一起槽車自撞護欄翻覆慢車道事故，駕駛受傷送醫；現場因快慢車道有約2公...

不禮讓行人大執法 新北警1月至4月已舉發9千多件

新北警配合警政署實施「路口不停讓行人大執法」，總計今年1月至4月已舉發9706件、行人違規舉發8401件，相較於去年同期...

放大包乖乖沒用...高雄市警局網路連線中斷 中華電信搶修中

高雄市警局各分局、大隊連線到市警局的網路連線，今天中午出狀況，全部中斷連線。高雄市警局資訊室表示，是中華電信連接分局、大...

3歲童玩暗鎖遭困 媽媽門外傻眼 警消變蜘蛛人助脫困

許多家長都有過被幼兒反鎖在門外經驗，嘉義縣大林鎮今天早上一名3歲小孩趁媽媽到門口拿東西，咻咻咻一下子，把家中大門3道暗鎖...

文武雙全 桃園消防赴菲律賓勇奪國際救護比賽三大獎

亞洲急診醫學會救護比賽ACEM上月底在菲律賓舉行，桃園市消防局6名高級救護技術員（TP）自費組團參賽，擊敗各國醫師、救護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦