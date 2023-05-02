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3歲童玩暗鎖遭困 媽媽門外傻眼 警消變蜘蛛人助脫困
許多家長都有過被幼兒反鎖在門外經驗，嘉義縣大林鎮今天早上一名3歲小孩趁媽媽到門口拿東西，咻咻咻一下子，把家中大門3道暗鎖全扣上，媽媽傻眼與孩子隔透明門對望，孩子驚嚇崩潰大哭；母親顫抖向大林消防分隊求助破門，分隊長甘明哲到場爬上3樓進入屋內開門，結束驚魂記。
據了解，媽媽僅是到門口外拿個東西，沒料到，3歲孩子跟在身後玩起門鎖，以迅雷不及掩耳的速度，一口氣將3道暗鎖「全部扣上！」反鎖在屋內，因鎖匠無法處理暗鎖，媽媽急如熱鍋螞蟻，深怕孩子危險，上午10點39分趕緊通報嘉義縣消防局求援。
甘明哲表示，現場評估如何在損壞最小的情況下破壞門窗救人時，有名警義消兄弟建議可以試著打開3樓陽台防盜鐵窗門，在1、2樓屋主的同意下，他架設梯子爬上2樓遮雨棚，站在遮雨棚上將手指頭穿過鐵窗縫隙，撬開鐵窗門卡榫，打開鐵窗進入屋內開啟大門。
甘明哲說，救援過程約花10分鐘，小孩與媽媽隔著透明門，哭到聲嘶力竭，令人相當不捨，在大家協助下，加快動作完成任務，見開門後，孩子緊抱母親的相擁溫暖畫面，內心充滿歡喜。
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