文武雙全 桃園消防赴菲律賓勇奪國際救護比賽三大獎

亞洲急診醫學會救護比賽ACEM上月底在菲律賓舉行，桃園市消防局6名高級救護技術員（TP）自費組團參賽，擊敗各國醫師、救護員菁英，勇奪原著論文組第一名、描述性研究組論文第三名、EMS大賽第三名等三項大獎，昨載譽返國。

「2023 ACEM（Asian Conference on Emergency Medicine）救護比賽」初賽上月27日在菲律賓克拉克舉行，30日複賽，由桃園分隊小隊長「樵神」楊尚樵領軍，帶領興國分隊許育豪、大園分隊姜怡君以及龍潭分隊尤詩妤參加團體賽，楊也和三民分隊張詠翔參加論文賽，後勤由蘆竹分隊趙曾群擔任。

EMS（Emergency Medical Services）大賽初賽需要在高溫炎熱的環境下評估患者，比賽情境是一名患者騎乘重型機車發生車禍後有胸痛的情形，情況非常危急，桃園隊勇奪前三晉級；決賽則是商場發生火災，一名男性從火場跑出後，疑似吸入性嗆傷，救護人員評估患者心肺功能停止，須立即給予高品質CPR、插管及給藥處置。

複賽情境還有另外兩名患者，包括一名激動女性，右手前臂約5%一度燒燙傷，手裡抱著一名男嬰，男嬰則是異物梗塞，須立刻施作哈姆立克，桃園隊適當分配人力、快速發覺OHCA患者及小兒異物梗塞，奪下第三名佳績。

論文賽部分，楊尚樵以「骨針介入前與介入後之OHCA病患急救時於現場接受 Epinephrine 的比率」為題參加「原著論文」組，獲得第一名，三民分隊張詠翔以「針對心肺功能停止患者的存活率，在台灣當地消防隊的急救介入分析調查」為題參加「描述性研究論文」組獲第三名，擊敗各國眾多急診科醫師及博士生。