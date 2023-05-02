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瓦斯鋼瓶掉落軌道沒巡查到？台鐵徒步巡軌一周一次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵272次自強號今天上午於竹南至香山段撞及瓦斯鋼瓶，經查疑是瓦斯行深夜送貨掉瓶不自知，外界質疑為何台鐵巡軌沒發現？台鐵局表示，定期巡軌分為人員徒步巡軌及隨乘火車頭巡視，其中，徒步巡軌為每周一次，這周適逢勞動節連假，順延為周二(2日)跨周三(3日)凌晨進行；隨乘火車頭巡視則是每天一次，但時間點多於上午8點上班時間後進行。

台鐵局說明，台鐵定期巡軌分為人員徒步巡軌及隨乘火車頭巡視，徒步巡軌每周一次，涵蓋全部路線，因白天列車班次密集，為了人員安全，各工務段會自行安排於每周日跨一或一跨二凌晨0點至4點進行，每路段至少2名人員搭配，若範圍較長就是南北端各一組，較短則由單一組人員負責，目標為4小時內巡查完畢。

台鐵局指出，徒步巡軌巡查項目較細，包括軌道扣件是否跑掉、鋼軌是否有裂縫、路線兩側邊坡狀況、是否有樹木傾倒、石渣是否異常等。因巡查時間為半夜，人員除了要戴上頭燈，每人也配發一支強力手電筒，若有發現異常還有工作投影燈、維修車車燈等輔助。

台鐵局表示，隨乘火車頭巡視為每天一次，為配合白班人員上班時間，多會選擇於上午8點後。因速度較快，主要是大範圍巡查，包括當軌線型是否跑掉、行駛範圍內外是否異常、路線兩旁邊坡排水是否異常等，若有發現非經許可施工就要協助通報，或乘車期間有不平穩狀況也要通報請人巡查。

台鐵局指出，此次掉落鋼瓶地點為台中工務段負責，這周適逢五一勞動節，徒步巡軌由原先周日至周一凌晨改為周二(2日)跨周三(3日)凌晨進行，因此今天凌晨並無巡查。

自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶。圖／民眾提供
自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶。圖／民眾提供

台鐵

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