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影／誰搞軌？瓦斯鋼瓶釀自強號毀損延誤 警排除意外掉落追人為

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車疏運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，由於瓦斯行業者改口並否認門市有短少鋼瓶，警方排除意外「掉落」，懷疑有人惡意「搞軌」，正依公共危險罪積極調查中。

據了解，今天一早5點42分左右，該列北迴線開往花蓮的北上PP自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶，第12車水箱破裂有漏水情形，該列車被迫停駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客，由於緊接著上班通勤時段，影響7列累積延誤151分，有840名旅客受影響。

鐵路警察竹南所長陳啟文指出，這起異物入侵軌道，以列車煞車位置，距離竹南市區龍山路橋還有200公尺遠，初步排除是從陸橋掉落下方軌道，但軌道旁緊鄰道路並無防護圍籬，懷疑有人惡意「搞軌」；由於台鐵該段道班人員深夜零點到4點巡查軌道並無異樣，將擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。

另外，瓦斯行業者戴姓負責人也喊冤，一早被警方電話吵醒，雙方通聯中有落差，還以為是自家員工載運途中有不小心掉落鋼瓶，但天亮後清查昨天進出貨，確認門市鋼瓶並無短少。且有時客戶自行前來換瓶，進出小鋼瓶常常是認瓶不認人，上千客戶，也難以清查是否有被消失而莫名出現在軌道上。

自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶。圖／民眾提供
自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶。圖／民眾提供
272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供
272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供
以列車煞車位置，距離竹南市區龍山路橋還有200公尺遠，初步排除鋼瓶是從陸橋掉落下方軌道記者吳傑沐／攝影
以列車煞車位置，距離竹南市區龍山路橋還有200公尺遠，初步排除鋼瓶是從陸橋掉落下方軌道記者吳傑沐／攝影
鐵路警察竹南所長陳啟文指出，這起異物入侵軌道案件，將依公共危險罪擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。記者吳傑沐／攝影
鐵路警察竹南所長陳啟文指出，這起異物入侵軌道案件，將依公共危險罪擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。記者吳傑沐／攝影

台鐵 自強號

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