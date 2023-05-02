影／誰搞軌？瓦斯鋼瓶釀自強號毀損延誤 警排除意外掉落追人為

又見搞軌！？台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車疏運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，由於瓦斯行業者改口並否認門市有短少鋼瓶，警方排除意外「掉落」，懷疑有人惡意「搞軌」，正依公共危險罪積極調查中。

據了解，今天一早5點42分左右，該列北迴線開往花蓮的北上PP自強號撞到異物煞停後，司機員停車下車查看，在第7節車廂下方發現小瓦斯鋼瓶，第12車水箱破裂有漏水情形，該列車被迫停駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客，由於緊接著上班通勤時段，影響7列累積延誤151分，有840名旅客受影響。

鐵路警察竹南所長陳啟文指出，這起異物入侵軌道，以列車煞車位置，距離竹南市區龍山路橋還有200公尺遠，初步排除是從陸橋掉落下方軌道，但軌道旁緊鄰道路並無防護圍籬，懷疑有人惡意「搞軌」；由於台鐵該段道班人員深夜零點到4點巡查軌道並無異樣，將擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。