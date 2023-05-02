影／彰化二溪路下雪了？一地碎粒 公所快速掃街未釀災

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市40歲張姓司機今天駕駛卡車行經溪湖鎮二溪路，車上玻璃碎粒沒封裝好，一路掉落長達約1公里，在陽光下閃閃發亮，民眾發現後通報溪湖鎮公所，清潔隊20多人趕往清掃，並提醒往來人車注意以免打滑受傷。

警方調查，張姓司機上午約10點40分駕車載運數大包玻璃碎粒行經溪湖鎮二溪路，從育大駕訓班開始漏粒到全國超市，約1公里路面散落白色晶瑩粒子，張姓司機不知道載運物品掉落，直到被路人告知「你後面的東西掉滿地」才停車下來查看。

溪湖鎮公所接到民眾通報，一度以為是塑膠粒，鎮長何炳樺派清潔隊趕往處理，隊員細看才知是玻璃碎粒，出動20多人清掃，已掃起約一噸的玻璃碎粒，細小粒子掃不起來的都用強力水柱沖進側溝。

警方依違反道路交通管理條例的所載物品滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，對張姓司機開罰3千元至1萬8千元，張姓司機要到監理站繳納。

彰化縣溪湖鎮二溪路掉滿玻璃粒子，在陽光下雪白晶瑩。圖／溪湖鎮公所提供
彰化縣溪湖鎮二溪路掉滿玻璃粒子，在陽光下雪白晶瑩。圖／溪湖鎮公所提供

監理站

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