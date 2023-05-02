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等紅燈忽然「天降黃金」弄得全身屎 網友：根本恐攻
等個紅綠燈竟天降黃金？新竹一名網友的家人上周上午7點多在市區林森路西大路口，等到最後20秒時居然天降黃金，被潑了一身的糞便，弄得安全帽、機車、外套和褲子都是，事後，該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文，提醒民眾要注意小心；警方表示，已接獲報案，將依法循線偵辦。
法界人士指出，於公眾場合、公開場所對其他人羞辱、謾罵，涉及刑法第309條第1項「公然侮辱罪」，可處拘役或9000元以下罰金。 若對其身體直接或間接施有暴力，例如潑糞、吐口水、打耳光等，情節嚴重者則符合同條第2項以強暴方式犯公然侮辱罪，應加重處罰，處一年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。另外，環保局也會依廢棄物清理法開罰。
該名網友在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文，並附上照片，只見網友家人的外套遭糞便攻擊，甚至有一大坨糞便還在外套上。該名網友說，當時是上學、上班尖峰時段，滿滿的車在等紅綠燈，是誰這麼沒公德心，對著道路上的行人施肥？請經過該路段的用路人要小心。
該名網友說， 家人上班經過時並未看到奇怪人士，當下還沒反應過來就綠燈，只好騎車走了，完全沒看到是誰潑的糞便。
不少網友紛紛回應「西大路……那邊近期還是少走好了……！真恐怖」、「路人被濺到地上的髒水都可以報警了，這一定可以」、「這恐攻吧，找到抓去勞改洗廁所。」
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