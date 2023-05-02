女大生不爽IG留「婊子配狗天長地久」挨告要罰六千元

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

21歲劉女大生因故不滿游姓女子，去年4月27日在IG社群軟體留言，稱「姐姐（指游）祝你們幸福美滿，最好永遠都不要分手」、「真的婊子配狗，天長地久欸，喜歡破掉的麻布袋就去幹拉」，遭游向警方報案提告；新竹地院審理終結，劉被依公然侮辱罪判罰6000元。

判決書指出，劉女因細故不滿游女，去年4月27日3點28分，在住處用手機連結社群軟體Instagram（IG），並以帳號公然留言辱罵游，使對方認為名譽遭損，向警方報案。

法官認為，劉女不理性溝通解決問題，竟於多數人都可看見的社群軟體Instagram個人網頁留言辱罵游女，行為實在不應該，考量劉坦承犯行，審酌依公然侮辱罪判罰6000元，以茲警惕。

法官認為，劉女不理性溝通解決問題，竟於多數人都可看見的社群軟體Instagram個人網頁留言辱罵游女，行為實在不應該，考量劉坦承犯行，審酌依公然侮辱罪判罰6000元，以茲警惕。示意圖／報系資料照
法官認為，劉女不理性溝通解決問題，竟於多數人都可看見的社群軟體Instagram個人網頁留言辱罵游女，行為實在不應該，考量劉坦承犯行，審酌依公然侮辱罪判罰6000元，以茲警惕。示意圖／報系資料照

公然侮辱 Instagram

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