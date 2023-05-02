女大生不爽IG留「婊子配狗天長地久」挨告要罰六千元

21歲劉女大生因故不滿游姓女子，去年4月27日在IG社群軟體留言，稱「姐姐（指游）祝你們幸福美滿，最好永遠都不要分手」、「真的婊子配狗，天長地久欸，喜歡破掉的麻布袋就去幹拉」，遭游向警方報案提告；新竹地院審理終結，劉被依公然侮辱罪判罰6000元。

判決書指出，劉女因細故不滿游女，去年4月27日3點28分，在住處用手機連結社群軟體Instagram（IG），並以帳號公然留言辱罵游，使對方認為名譽遭損，向警方報案。