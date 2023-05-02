搬家冰箱放車庫前 他以為沒人要三輪車載走

台南市李姓市民剛搬家，家具尚未完全歸位，將1台價值3萬5千元電冰箱於車庫前，謝姓男子未經李同意涉嫌將電冰箱逕行載運走準備變賣。警方昨天在中華西路交通疏導，看到謝騎乘三輪車經過，就是通報中的涉案人，將他帶回派出所詢問後，依涉嫌竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

警方調查，謝姓男子(60歲)於4月25日下午6點多，騎乘三輪搬運車行經中西區頂美三街時，突然發現一台電冰箱放於某民宅車庫前，謝下車察看外觀及功能良好，逕自將其搬運上車離開。

李姓屋主於2小時後發現屋前冰箱遭竊急忙報警處理，台南市警二分局長樂派出所員警到場勘察受理，調閱周邊住家監視器發現行竊過程，但因三輪車無車號，且經四處訪查均未曾見過該男子，將涉案人及車輛特徵於防竊群組發布來協請指認。

長樂所警員陳嘉宏昨晚6點多執行中華西路交通疏導，赫然發現從眼前經過三輪車及駕駛與群組中涉案對象極為相似，急忙騎乘機車上前追查，並在民權路段將其攔停並經確認為涉案對象無誤，將他帶回調查，並將暫放回收場尚未賣出電冰箱歸還被害人。