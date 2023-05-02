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過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

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影／「行人地獄」路人發怒 她走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

聯合報／ 記者林保光／即時報導

正當各地警方要擺脫「行人地獄」惡名，網路流傳出1段行車記錄器影像，內容是1名女子要走人行穿越道，不巧1輛轎車沒禮讓她，她憤而踹了轎車1腳，自己還險些踉蹌摔倒。警方呼籲，行人也要理性以免觸法。

據警方了解，這段影片是4月29日下午5時47分，在高雄市苓雅區中山二路與新光路口錄攝的影像，當時轎車由中山二路北向南方向行駛，右轉新光路，經過行人穿越道，未禮讓行人先行。

正要過馬路的女子，見轎車沒禮讓行人，便立即抬腳狠踹轎車右後門1腳，由於轎車正行進間，女子1個踉蹌，還險些摔倒。

高雄市警苓雅分局今天表示，目前正聯絡轎車車主，如有車損，這名行人可能被控刑法毀損罪，不過警方還沒接獲車主報案。

警方表示，汽車在人行穿越道不暫停讓行人先行通過，依道路交通管理處罰條例，可處罰1200元至3600元罰鍰，也呼籲行人，如有遇車輛未禮讓，應理性報案，請警方取締告發，以免觸法。

苓雅警分局表示，警政署為降低行人交通事故死傷，昨天起實施「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」，取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」，苓雅警分局昨天執行這項專案，共取締79件，其中「路口不停讓行人」有16件。

「行人地獄」路人發怒，女子見轎車不禮讓，竟抬腳踹車。圖／擷取自社會新聞影音
「行人地獄」路人發怒，女子見轎車不禮讓，竟抬腳踹車。圖／擷取自社會新聞影音

人行道 行人地獄

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