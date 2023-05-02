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彰化員林田中警分局阻詐1億4千多萬 錄影片接地氣教識詐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林警分局和田中警分局去年合計阻詐1億4290萬元，配合警政署5月5日全民反詐日，各自發揮創意，員林警分局結合大甲媽祖遶境活動製作「日曆圖案」背心，向來自全國各地香客宣導最新反詐資訊；田中警分局邀請藝人和地方士紳錄製影片，提醒民眾別相信名人跨行吸金投資。

員林警分局去年阻詐1億2691萬元，金額相當可觀，因此卯足勁反詐，派出具攝影專才的員警穿梭2023年大甲媽回鑾香客隊伍中，請香客持「全民防詐、藝起發聲」活動宣導標語拍攝個人照片，彙整成影片透過LINE、IG、Facebook等社群媒體全力推播。

田中警警分局邀請金曲歌王蕭煌奇、本土劇男演員黑面、田中仁和醫院院長謝明憲、社頭鄉長蕭浚二、愛康製藥廠董事長曾振源、二水農會總幹事羅崴騰等人錄製防詐騙宣導短片。

員林警分局長葉文啟表示，4月底前政府普發現金6000元，詐騙集團趁機發送釣魚簡訊或架設假網站，部分民眾連結導致被詐，事實上政府不會發簡訊、打電話、發電子郵件通知上網登記或領取現金，政府機關網址最後面是「gov.tw」，如果後面是奇怪亂數碼，全是詐騙網址。

田中警分局長簡龍宏指出，最近很多名人被盜用圖像製作圖卡甚至假網頁，聲稱在某個項目高額投資和獲利，粉絲和民眾點入聯絡網址或打電話聯繫，匯入大量「投資款」之後，詐騙集團的LINE和電話再也沒消息，

員林和田中兩個警分局推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，配合警政署5月5日「全民防詐、藝起發聲」，請民眾注意如有陌生人來電借錢、邀投資，一定先撥打當地警察派出分駐所電話詢問，相關訊息5月5日下午兩點在「警察廣播電臺Youtube」或「田中分局臉書粉絲團」直播。

彰化縣田中警分局邀請藝人黑面用接地氣的肢體語言宣導識詐反詐。記者簡慧珍／攝影巷
彰化縣田中警分局邀請藝人黑面用接地氣的肢體語言宣導識詐反詐。記者簡慧珍／攝影巷

詐騙集團

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