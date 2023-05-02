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瓦斯行鋼瓶掉落遭自強號撞上 台鐵局改口 今凌晨未徒步巡軌

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台鐵272次自強號今天上午5點42分於竹南至香山段因撞及瓦斯鋼瓶，造成北上列車延誤，鐵路警察循線調查，疑是瓦斯行深夜送貨掉瓶卻不自知。台鐵局表示，適逢五一勞動節連假，這周人員徒步巡軌恰巧順延為周二(2日)跨周三(3日)凌晨進行，因此事發當天恰巧無徒步巡軌，詳細情形目前仍在調查中。

台鐵272次自強號今天上午於竹南至香山段因撞及瓦斯鋼瓶，造成12車水管破裂，導致北上列車延誤，該列車延誤60多分鐘，旅客改由其他車輛接駁，總計影響影響7列次、151分鐘、840旅客。經鐵路警察調查，疑似為瓦斯行載運小鋼瓶途中沒有綑綁，因路面跳動彈落陸橋下方軌道，目前肇事責任釐清中。

事實上，列車撞上瓦斯鋼瓶不但可能造成瓦斯外洩產生火花進而爆炸，因鋼瓶質地堅硬，嚴重更可能造成出軌。

台鐵局說明，台鐵定期巡軌分為人員徒步巡軌及隨乘火車頭巡視，徒步巡軌每周一次，涵蓋全部路線，各工務段會自行安排於每周日跨一或一跨二凌晨凌晨0點至4點進行，這周適逢五一勞動節，負責事發地點的台中工務段改為周二(2日)跨周三(3日)凌晨巡查，因此昨天凌晨並無巡查；隨乘火車頭巡視則為每天一次，依照人力安排，時間點通常在白天上班時間8點後，多不會在首班車進行。

台鐵局指出，因應五一勞動節連假，台中工務段徒步巡軌順延於周二至周三凌晨進行，因此事發當天恰巧無人員巡軌，後續將依「鐵路法」由鐵路警察向肇事者開罰，並求償。

272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供
272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供

台鐵 自強號

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