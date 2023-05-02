快訊

《廚神當道》主持評委驚傳離世 享年46歲

薪資不敵通膨、非典勞動保護不足 基本工資3萬元恐夢碎

泡麵用煮的，不要用泡的！吃泡麵必學6招，減輕身體負擔

防疫中心解編色情業蠢動 基警龍安街逮1皮條客和4外籍女

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子涉嫌當媒介色情的「皮條客」，基隆警方昨晚查獲他在龍安街拉客，並查獲4名涉嫌賣淫的泰國籍女子，帶回偵詢後，將張男依妨害風化罪嫌送辦。4女依社會秩序維護法裁罰，並送交入出國及移民法移請專勤隊處理。

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，新冠肺炎傳染病改類，基隆警方為防疫情趨緩後，色情業蠢動，近日加強監控。

基隆警一分局南榮路派出所員警昨晚在轄區龍安街一帶，了解地方動態，張男向穿著便服的警員攀談，牽線嫖妓。警員進入屋內後，查扣保險套、潤滑液等證物，並將張男和4名泰籍女子帶回派出所，依法處理。

基隆警一分局長林文煜表示，將持續淨化社會治安環境，不定期針對轄內按摩店、養生館等疑從事色情營業場所加強臨檢，展現掃蕩色情決心，維護市民安全祥和的居住環境。

基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，查扣保險套等證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，查扣保險套等證物。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方逮捕涉嫌媒介色情的張姓男子，並查獲4名泰籍女子疑賣淫，帶回偵詢後依法處理。記者邱瑞杰／翻攝

基隆

延伸閱讀

影／基隆通勤者福音！國道客運9026分流提前上路 一周內試辦

影／企鵝妹今晚逛基隆廟口夜市 品嘗多樣美食說好吃

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

活塞本季坦到一塌糊塗 即便選到法國蜘蛛人也可能養壞

相關新聞

扯！瓦斯行送貨1支鋼瓶彈落陸橋下渾然未覺 遭自強號撞上

超扯！台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急...

台鐵自強號新竹撞瓦斯鋼瓶 北上列車延誤、影響840旅客

台鐵272次自強號今天上午5點42分於竹南至香山段因撞及瓦斯鋼瓶，造成北上列車延誤，台鐵局表示，車輛撞及軌道上瓦斯鋼瓶造...

防疫中心解編色情業蠢動 基警龍安街逮1皮條客和4外籍女

基隆市張姓男子涉嫌當媒介色情的「皮條客」，基隆警方昨晚查獲他在龍安街拉客，並查獲4名涉嫌賣淫的泰國籍女子，帶回偵詢後，將...

國1南崁交流道南下匝道5車追撞 出口車流回堵

國道一號南崁交流道今天上午8時308分發生5車連撞事故，其中有一輛小貨車翻覆，所幸車上駕駛與乘客共2人僅受輕傷，脫困後皆...

網路正妹遊說投資陳年普洱茶 高雄男陷溫柔鄉險當肥羊

高雄路竹60歲王姓男子日前透過交友軟體結識自稱普洱茶商的正妹，對方向王男介紹高報酬的普洱茶餅，要他匯款9萬多元投資，王男...

林右昌：下架冒名廣告 與Google達共識

近年詐騙廣告與假名人投資廣告層出不窮，為從源頭解決問題，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，獲得三大共識，包括加速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦