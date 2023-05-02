防疫中心解編色情業蠢動 基警龍安街逮1皮條客和4外籍女

基隆市張姓男子涉嫌當媒介色情的「皮條客」，基隆警方昨晚查獲他在龍安街拉客，並查獲4名涉嫌賣淫的泰國籍女子，帶回偵詢後，將張男依妨害風化罪嫌送辦。4女依社會秩序維護法裁罰，並送交入出國及移民法移請專勤隊處理。

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，新冠肺炎傳染病改類，基隆警方為防疫情趨緩後，色情業蠢動，近日加強監控。

基隆警一分局南榮路派出所員警昨晚在轄區龍安街一帶，了解地方動態，張男向穿著便服的警員攀談，牽線嫖妓。警員進入屋內後，查扣保險套、潤滑液等證物，並將張男和4名泰籍女子帶回派出所，依法處理。