扯！瓦斯行送貨1支鋼瓶彈落陸橋下渾然未覺 遭自強號撞上

超扯！台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，目前鐵路警察正循線調查疑深夜送貨掉瓶卻不自知的瓦斯行責任。

據了解，出現瓦斯桶入侵軌道，位在竹南市區龍山路橋下方，今天一早5點42分左右，台鐵272次自強號撞上後，司機員停車下車查看後，赫然發現竟是小瓦斯桶，列車第12車水管破裂，該列PP自強號被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客；這起意外影響7列累積延誤151分，840名旅客受影響。