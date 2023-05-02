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扯！瓦斯行送貨1支鋼瓶彈落陸橋下渾然未覺 遭自強號撞上

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

超扯！台鐵今天早上第一班北上開往花蓮272列次自強號，從竹南站發車沒多久，就因撞上軌道上異物，導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客；肇禍元凶竟是1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，目前鐵路警察正循線調查疑深夜送貨掉瓶卻不自知的瓦斯行責任。

據了解，出現瓦斯桶入侵軌道，位在竹南市區龍山路橋下方，今天一早5點42分左右，台鐵272次自強號撞上後，司機員停車下車查看後，赫然發現竟是小瓦斯桶，列車第12車水管破裂，該列PP自強號被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客；這起意外影響7列累積延誤151分，840名旅客受影響。

稍早，鐵路警察依據鋼瓶上方瓦斯行聯繫電話，找到瓦斯行負責人，對方初步坦承昨深夜有員工送貨回來後，經清查短少1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶；由於小鋼瓶載運途中都沒有在綁，研判是路面跳動彈出車外，結果意外彈落陸橋下方軌道，目前肇事責任釐清中。

自強號272號今早撞到瓦斯鋼瓶，列車受損延誤行駛。圖／民眾提供
自強號272號今早撞到瓦斯鋼瓶，列車受損延誤行駛。圖／民眾提供
自強號272號今早撞到瓦斯鋼瓶，列車受損延誤行駛。圖／民眾提供
自強號272號今早撞到瓦斯鋼瓶，列車受損延誤行駛。圖／民眾提供
一般瓦斯鋼瓶都印有所屬瓦斯行名稱及聯繫電話，目前警方正循線調查中。記者吳傑沐／攝影
一般瓦斯鋼瓶都印有所屬瓦斯行名稱及聯繫電話，目前警方正循線調查中。記者吳傑沐／攝影
自強號272次今天行駛在竹南到竹崎間路線上撞到小瓦斯桶，造成列車延誤。記者熊迺群／攝影
自強號272次今天行駛在竹南到竹崎間路線上撞到小瓦斯桶，造成列車延誤。記者熊迺群／攝影
272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供
272列次自強號因撞上軌道上小瓦斯鋼瓶導致列車受損停駛，台鐵緊急以區間車輸運旅客，目前鐵路警察正循線調查中。圖／民眾提供
自強號272次今天行駛在竹南到竹崎間路線上撞到小瓦斯桶，造成列車延誤。記者熊迺群／攝影
自強號272次今天行駛在竹南到竹崎間路線上撞到小瓦斯桶，造成列車延誤。記者熊迺群／攝影

台鐵 自強號

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