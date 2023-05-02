高雄7旬單車伯疑闖紅燈 機車騎士撞上 兩人都送醫

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄70歲楊姓男子昨天晚間9時45分許，騎腳踏車經鼓山區文信路、博愛二路口時，疑似闖紅燈，19歲林姓騎士閃避不及撞上，林男機車滑行波及4輛機車，幸僅受輕傷，楊男一度意識不清，送醫後才醒來，林男酒測值為0，楊男等候抽血檢測，詳細事發原因由交通大隊測繪釐清。

警方表示，林男當時騎機車沿博愛二路向南行駛，當時楊男從文信路往西，經過博愛二路時疑似闖紅燈，被閃避不及的林男撞上。

林男摔車後機車一路滑行，波及路旁停車格內的4輛機車，造成機車嚴重受損，事發現場都是碎裂的機車零件。

警方到場時，林男手部受傷、意識清楚，但楊男身體多處擦傷、意識不清，雙方皆由救護車送高醫就診。

警方到醫院了解兩人傷勢，經醫院治療後楊男恢復知覺並確認身分，由家人在醫院照護，林男酒測值為0，楊男還要抽血檢測，有關事故肇事責任有待進一步釐清。

楊姓男子騎單車被林姓男子撞上，兩人送醫，車禍現場都是機車殘骸。記者張議晨/翻攝
楊姓男子騎單車被林姓男子撞上，兩人送醫，車禍現場都是機車殘骸。記者張議晨/翻攝

意識 酒測

延伸閱讀

11歲男童追大甲媽！單車狂騎30公里「裝滿食物」 家長心急找人

高雄人最愛手搖飲排名曝光 網見「南霸天失寵」吐真心話：那是水不是飲料

郭台銘：投資核能是好生意 建議高雄半屏山蓋小型核能廠

郭台銘排高屏2天行程衝刺聲量 明踏入國境之南訪藍營要角

相關新聞

鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去丟一句「願上帝祝福妳」

照顧腦性麻痺兒子近20年，被喻為鋼鐵媽的高雄網紅陳嘉齡曾接獲詐騙來電，電話那端有小孩哭訴「媽媽救我」，一名操大陸口音男子...

高雄7旬單車伯疑闖紅燈 機車騎士撞上 兩人都送醫

高雄70歲楊姓男子昨天晚間9時45分許，騎腳踏車經鼓山區文信路、博愛二路口時，疑似闖紅燈，19歲林姓騎士閃避不及撞上，林...

台中霧峰資源回收廠火警火光驚人 民眾急把停車駛離

台中市霧峰區一處資源回收廠晚間8時許突然起火，熊熊火光在夜裡十分驚人，在幾條街外都可以看到。所幸消防人員據報迅即趕往將火...

北市路口大執法首日開罰813件 車輛未停讓行人皆罰3600元

為洗刷「行人地獄」標籤，北市警局交通大隊今起配合內政部警政署規劃，執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」。包括加強取締不...

新北環保局資源回收車自撞電桿 司機和隨車隊員送醫

新北市環保局瑞芳區鄭姓清潔隊員今天駕駛資源回收車，行經瑞芳區台2線海濱路時，自撞路邊電線桿，造成鄭男和同車的林姓男子受輕...

丹大林道坍方越野車墜谷 今10車受困無法下山

丹大林道5.5公里處大規模坍方，昨天有汽車下山在此受困，不久隨路基下陷墜谷，所幸人員已離車，今天仍有約10輛車受困無法下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦