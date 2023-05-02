高雄7旬單車伯疑闖紅燈 機車騎士撞上 兩人都送醫

高雄70歲楊姓男子昨天晚間9時45分許，騎腳踏車經鼓山區文信路、博愛二路口時，疑似闖紅燈，19歲林姓騎士閃避不及撞上，林男機車滑行波及4輛機車，幸僅受輕傷，楊男一度意識不清，送醫後才醒來，林男酒測值為0，楊男等候抽血檢測，詳細事發原因由交通大隊測繪釐清。

警方表示，林男當時騎機車沿博愛二路向南行駛，當時楊男從文信路往西，經過博愛二路時疑似闖紅燈，被閃避不及的林男撞上。

林男摔車後機車一路滑行，波及路旁停車格內的4輛機車，造成機車嚴重受損，事發現場都是碎裂的機車零件。

警方到場時，林男手部受傷、意識清楚，但楊男身體多處擦傷、意識不清，雙方皆由救護車送高醫就診。