高雄7旬單車伯疑闖紅燈 機車騎士撞上 兩人都送醫
高雄70歲楊姓男子昨天晚間9時45分許，騎腳踏車經鼓山區文信路、博愛二路口時，疑似闖紅燈，19歲林姓騎士閃避不及撞上，林男機車滑行波及4輛機車，幸僅受輕傷，楊男一度意識不清，送醫後才醒來，林男酒測值為0，楊男等候抽血檢測，詳細事發原因由交通大隊測繪釐清。
警方表示，林男當時騎機車沿博愛二路向南行駛，當時楊男從文信路往西，經過博愛二路時疑似闖紅燈，被閃避不及的林男撞上。
林男摔車後機車一路滑行，波及路旁停車格內的4輛機車，造成機車嚴重受損，事發現場都是碎裂的機車零件。
警方到場時，林男手部受傷、意識清楚，但楊男身體多處擦傷、意識不清，雙方皆由救護車送高醫就診。
警方到醫院了解兩人傷勢，經醫院治療後楊男恢復知覺並確認身分，由家人在醫院照護，林男酒測值為0，楊男還要抽血檢測，有關事故肇事責任有待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言