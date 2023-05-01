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取締不停讓行人 中市前4月較111年同期增逾萬件

中央社／ 台中1日電

台中市警察局今天執行全國同步取締路口不停讓行人勤務，首日到下午6時止共取締112件；至於今年1到4月共取締1萬1390件，比去年同期增加1萬573件。

配合全國同步取締路口不停讓行人勤務，台中市警察局交通警察大隊表示，除了取締「路口不停讓行人」項目，更包括「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等。

台中市警局交通大隊統計首日執法到下午6時為止，共取締車不讓人112件、人行道違規停車490件、取締道路障礙7件，警方說，為了強化車禮讓行人觀念，除加強取締及科技執法外，也會深入校園、大型活動等進行宣導，並隨時滾動檢討執法作為。

台中市警察局並統計，今年1到4月份取締車輛不停讓行人共1萬1390件，比去年同期的817件，增加了1萬573件。件數增加除警方加強執法，也顯示駕駛人在路口應禮讓行人的觀念仍須加強。

首日大執法勤務，台中市警察局第四分局表示，共取締26件，包括車不停讓行人8件及人行道違停18件，其中嶺東路與永春南路口因為鄰近嶺東科技大學，警方發現還是有駕駛人未暫停讓行人優先通過，這個路口就開罰4件違規事件。

台中市警察局第六分局轄區西屯區內有百貨商圈及逢甲夜市等違規熱區，首日取締28件，其中包括車不讓人9件、人行道違停19件。其中在位於百貨商圈的台灣大道與惠來路口，就有2件機車騎士未禮讓行人，當場開罰。

警方發現人行道違規停車情形嚴重，第一分局、第三分局、第五分局、烏日分局、太平分局霧峰分局等共取締車不讓人45件，而人行道違規停車則共318件。

台中市去年12月底一輛公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡事故；今年1月5日公車撞行人、4月11日中區日籍婦人過馬路被撞、4月13日南屯區女童過馬路時車輛呼嘯而過未禮讓行人通行等不禮讓行人事件層出不窮。

人行道 台中市 警察

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