北市大執法首日取締813件 「路口不停讓行人」僅排第二

全國「路口不停讓行人大執法」今天登場。北市警方首日共取締813件違規案件，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」596件居冠，其次「路口不停讓行人」129件。

為擺脫外媒所指「行人地獄」惡名，內政部警政署宣布5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」。4大執法重點項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

這項執法專案將實施為期1個月，台北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳勇華今天受訪表示，配合警政署要求，已優先針對14個警分局轄內行人多事故路口進行規劃、取締。

依交通大隊截至今天下午5時統計，首日大執法共計取締813件違規案件。其中，「人行道違規停車與違規臨時停車」596件居冠、「路口不停讓行人」129件居次、「取締道路障礙」54件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」34件。

警方晚間告訴中央社記者，今天適逢勞動節假日，許多民眾都駕車外出旅遊或購物，研判是違停案件較多主因；明天上班日車流多集中在上下班尖峰時段，且上班族目的地多有固定停車位置，違停狀況應相對減少。

由於政府戮力改善「行人地獄」惡名，警方說，近1、2個月強力交安宣導和加強取締，以及媒體關注報導，許多用路人都有禮讓行人觀念，因此警方執勤取締過程都有違規事實為證，鮮少爭議事件發生，將持續嚴格執法以確保行人安全。