丹大林道坍方越野車墜谷 今10車受困無法下山

中央社／ 南投縣1日電

南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方，路況不佳，有車輛4月30日在此墜谷（圖），所幸人員已離車。（民眾提供）中央社
南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方，路況不佳，有車輛4月30日在此墜谷（圖），所幸人員已離車。（民眾提供）中央社
丹大林道5.5公里處大規模坍方，昨天有汽車下山在此受困，不久隨路基下陷墜谷，所幸人員已離車，今天仍有約10輛車受困無法下山；消防局表示，尚未獲報丹大林道有人員求救案。

信義鄉丹大聯外道路不管制汽、機車通行，但沿途多處落石、坍方，還要渡過濁水溪床，再越過高低落差大的土丘，因此成為越野汽、機車挑戰目標，雖然指標約5.5公里處大規模崩塌，但仍有車輛冒險通過，一輛越野汽車昨天在此受困，不久後墜谷，所幸人員已離車。

由於5.5公里處地質不穩，民眾自行搶通後，極易再落石坍方，一名居民今天接受中央社記者訪問表示，5.5公里處易坍方，雖有當地接駁業者自行修路，但路基仍很不穩、路況很差，他昨天見一輛越野車在此受困，傍晚隨著路基下陷墜谷。

這名居民說，當時車主從外地來玩，露營過夜下山途中因路況變差，車輛傾斜卡住，車主一度想用繩子拉著車子，無奈路基一直下陷「根本拉不住」，所幸人員沒在車內；另外，由於汽車無法通過坍方處，今天下午仍有約10輛汽車卡在5.5公里處，試圖自行挖路無效。

他表示，丹大林道5.5公里坍方處路況變化快，就算透過網路得知「能通過」，遊客仍要自行評估風險，就算挖通、整平仍會再坍方；另外，丹大林道不管制汽、機車通行後亂象層出不窮，呼籲相關管理單位好好思考，「都說沒法源依據，但出事該怎麼辦、誰負責」。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年開放汽、機車行駛，吸引越野汽、機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，且解除管制通行後亂象持續，如有車輛在七彩湖亂輾箭竹林地，涉毀損森林植物等罪。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方（圖），1日路況仍然不佳。（民眾提供）中央社
南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方（圖），1日路況仍然不佳。（民眾提供）中央社
南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方，1日仍路況不佳，有車輛因此無法下山（圖），南投縣消防局表示未獲報丹大林道有人員求救。（民眾提供）中央社
南投縣信義鄉丹大林道5.5公里處坍方，1日仍路況不佳，有車輛因此無法下山（圖），南投縣消防局表示未獲報丹大林道有人員求救。（民眾提供）中央社

越野 落石 車主

延伸閱讀

去宜蘭！北橫台7線49.7K擴大通行了 明起白天每2小時可走15分

嘉義市殯葬園區啟動改造三部曲 聯外道路闢建完成擴建殯儀館

李四川勘查北市二殯工程 聯外道路可望7月底通車

南投丹大林道雨後大規模崩塌 受阻機車騎士自行脫困

相關新聞

新北環保局資源回收車自撞電桿 司機和隨車隊員送醫

新北市環保局瑞芳區鄭姓清潔隊員今天駕駛資源回收車，行經瑞芳區台2線海濱路時，自撞路邊電線桿，造成鄭男和同車的林姓男子受輕...

丹大林道坍方越野車墜谷 今10車受困無法下山

丹大林道5.5公里處大規模坍方，昨天有汽車下山在此受困，不久隨路基下陷墜谷，所幸人員已離車，今天仍有約10輛車受困無法下...

屏東鄉道反射鏡出現彈痕 警方展開地毯式清查

屏東縣萬丹鄉一處鄉道上的反射鏡今天被發現遭破壞，警方到場採證並依現場遺留跡證，研判為彈痕，已展開地毯式清查，並加強路段巡...

9人越野跑1女子跌倒骨折 消防救援抬下山送醫

喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午與8名同好在新北市瑞芳山區跑步途中跌倒，導致疑似骨折。消防局救護人員到場固定患肢後，以...

高雄西子灣漂男浮屍 無明顯外傷、身分待釐清

高雄西子灣近一港口觀景台處昨上午7時30分許發現一具男浮屍，高雄港務警察總隊獲報後，出動警艇打撈，浮屍已出現腫脹，預估已...

影／台南十字路口轎車撞傷機車騎士 旋即駕車離去

台南市北區西門路與成功路口，昨天上午約10點發生白色轎車撞傷機車騎士後涉嫌肇事逃逸 ，有路過熱心民眾將影片PO上網。台南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦