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9人越野跑1女子跌倒骨折 消防救援抬下山送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午與8名同好在新北市瑞芳山區跑步途中跌倒，導致疑似骨折。消防局救護人員到場固定患肢後，以擔架將她搬運下山，由救護車送醫治療後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲報案，新北市瑞芳區魚寮路夢幻寺附近有人跌倒，無法行走，派遣瑞芳、雙溪分隊，4車11人前往救援。

消防員到達現場後，看到40多溫姓女子坐在地面，意識清楚，但無法起身。溫女無明顯外傷，疑似骨折，固定患肢後，以擔架搬運下山，送往基隆八堵台灣礦工醫院治療。

據了解，溫女等9人今天相約到瑞芳越野跑步，溫女在夢幻寺附近山徑時不慎跌倒，且無法起身行走，同行人員打119向消防局求援。

新北市消防局第6大隊長羅億田說，山林突發狀況比平地更難預料，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置，並協助引導救難人員到場。

喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午在瑞芳山區跑步途中跌倒骨折，消防人員固定患肢後，以擔架將她搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午在瑞芳山區跑步途中跌倒骨折，消防人員固定患肢後，以擔架將她搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午在瑞芳山區跑步途中跌倒骨折，消防人員固定患肢後，以擔架將她搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午在瑞芳山區跑步途中跌倒骨折，消防人員固定患肢後，以擔架將她搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 骨折

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