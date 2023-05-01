9人越野跑1女子跌倒骨折 消防救援抬下山送醫

喜愛「越野跑」的溫姓女子，今日上午與8名同好在新北市瑞芳山區跑步途中跌倒，導致疑似骨折。消防局救護人員到場固定患肢後，以擔架將她搬運下山，由救護車送醫治療後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲報案，新北市瑞芳區魚寮路夢幻寺附近有人跌倒，無法行走，派遣瑞芳、雙溪分隊，4車11人前往救援。

消防員到達現場後，看到40多溫姓女子坐在地面，意識清楚，但無法起身。溫女無明顯外傷，疑似骨折，固定患肢後，以擔架搬運下山，送往基隆八堵台灣礦工醫院治療。

據了解，溫女等9人今天相約到瑞芳越野跑步，溫女在夢幻寺附近山徑時不慎跌倒，且無法起身行走，同行人員打119向消防局求援。