高雄賓士冒煙秒變蒸汽烏賊車 駕駛急停警揭故障原因

1輛賓士車昨天下午行經高雄三民區建工路與高速公路便道，車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車，頓時讓後方車輛如墜五里雲霧之中，吳姓車主趕緊停車查看，發現是車子渦輪故障所致，所幸當下未造成事故，車主聯絡車場拖回維修。

警方指出，24歲吳姓男子昨天下午4時許，駕駛賓士車行經三民區建工路由西往東直行，經過建工和高速公路涵洞前，賓士車後方突然冒出陣陣白煙，賓士車陷入煙霧之中，靠近賓士車周圍的車輛頓時看不清前方方向，過往人車看傻眼。

吳男見車子冒煙，左轉至高速公路便道停車查看，發現渦輪故障，隨即聯絡車廠拖回維修，未發生火燒車狀況。

轄區三民二警分局警方表示，該輛故障賓士車暫停於高速公路便道路口，依道路交通管理處罰條例第55條1項2款，在交叉路口10公尺內臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。