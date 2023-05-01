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高雄賓士冒煙秒變蒸汽烏賊車 駕駛急停警揭故障原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

1輛賓士車昨天下午行經高雄三民區建工路與高速公路便道，車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車，頓時讓後方車輛如墜五里雲霧之中，吳姓車主趕緊停車查看，發現是車子渦輪故障所致，所幸當下未造成事故，車主聯絡車場拖回維修。

警方指出，24歲吳姓男子昨天下午4時許，駕駛賓士車行經三民區建工路由西往東直行，經過建工和高速公路涵洞前，賓士車後方突然冒出陣陣白煙，賓士車陷入煙霧之中，靠近賓士車周圍的車輛頓時看不清前方方向，過往人車看傻眼。

吳男見車子冒煙，左轉至高速公路便道停車查看，發現渦輪故障，隨即聯絡車廠拖回維修，未發生火燒車狀況。

轄區三民二警分局警方表示，該輛故障賓士車暫停於高速公路便道路口，依道路交通管理處罰條例第55條1項2款，在交叉路口10公尺內臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。

不過賓士車是突然故障冒煙，依據違反道交管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第15款，有車子故障的客觀具體事實存在，違反該項規定係出於不得已的行為，且當下未嚴重危害交通安全、秩序，情節輕微，以不舉發為適當。

高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，讓過往人車看傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，讓過往人車看傻眼。記者石秀華／翻攝
高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車。記者石秀華／翻攝
高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車。記者石秀華／翻攝
高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車，頓時連車子也看不見。記者石秀華／翻攝
高雄1輛賓士車昨天下午行經三民區建工路與高速公路便道，突然車後方冒出一團白煙，秒變烏賊蒸汽車，頓時連車子也看不見。記者石秀華／翻攝

高速公路 車主 火燒車

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