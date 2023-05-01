影／台南十字路口轎車撞傷機車騎士 旋即駕車離去

台南市北區西門路與成功路口，昨天上午約10點發生白色轎車撞傷機車騎士後涉嫌肇事逃逸，有路過熱心民眾將影片PO上網。台南市警五分局今天說，檢視路口監視器畫面，轎車駕駛未下車旋即駕車離去，已掌握肇事車輛，將通知肇事人到案說明。

據了解，年約30歲梁姓女子昨天上午約10點騎乘機車沿西門路北往南直行，與一輛白色轎車沿成功路東往南左轉時發生碰撞，白色轎車駕駛未下車關心救護旋即駕車離去，女騎士手、膝部擦挫傷，就醫治療後無礙。受傷女騎士向轄區台南市警五分局提出告訴。

車禍發生後，有熱心民眾將相關影片PO上臉書粉絲專頁「八卦村行車記錄器影片上傳中心」，網友紛紛關心女騎士傷勢，批評白車駕駛未下車停看傷者。