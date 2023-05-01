快訊

「康熙」男星昔月入百萬 吸毒毀形象神隱10年近況曝光

民進黨派往國防部機要人員離職 貼文內容「耐人尋味」引揣測

影／台南十字路口轎車撞傷機車騎士 旋即駕車離去

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區西門路與成功路口，昨天上午約10點發生白色轎車撞傷機車騎士後涉嫌肇事逃逸，有路過熱心民眾將影片PO上網。台南市警五分局今天說，檢視路口監視器畫面，轎車駕駛未下車旋即駕車離去，已掌握肇事車輛，將通知肇事人到案說明。

據了解，年約30歲梁姓女子昨天上午約10點騎乘機車沿西門路北往南直行，與一輛白色轎車沿成功路東往南左轉時發生碰撞，白色轎車駕駛未下車關心救護旋即駕車離去，女騎士手、膝部擦挫傷，就醫治療後無礙。受傷女騎士向轄區台南市警五分局提出告訴。

車禍發生後，有熱心民眾將相關影片PO上臉書粉絲專頁「八卦村行車記錄器影片上傳中心」，網友紛紛關心女騎士傷勢，批評白車駕駛未下車停看傷者。

警方說，已掌握肇事車輛，將通知肇事人到案說明後，依肇事逃逸及過失傷害罪嫌究辦。呼籲汽機車行經路口應遵守號誌，並注意左右來車，確保行車安全。

白色轎車在台南市北區西門路與成功路口，涉嫌撞傷機車騎士後肇事逃逸，被熱心民眾PO上網。圖／翻攝自「八卦村行車記錄器影片上傳中心」臉書粉絲專頁
白色轎車在台南市北區西門路與成功路口，涉嫌撞傷機車騎士後肇事逃逸，被熱心民眾PO上網。圖／翻攝自「八卦村行車記錄器影片上傳中心」臉書粉絲專頁
白色轎車（紅圈者）在台南市北區西門路與成功路口，涉嫌撞傷機車騎士後肇事逃逸，被熱心民眾PO上網。圖／翻攝自「八卦村行車記錄器影片上傳中心」臉書粉絲專頁
白色轎車（紅圈者）在台南市北區西門路與成功路口，涉嫌撞傷機車騎士後肇事逃逸，被熱心民眾PO上網。圖／翻攝自「八卦村行車記錄器影片上傳中心」臉書粉絲專頁

台南 監視器 車禍 肇逃

延伸閱讀

台中豐原大道連撞2車後翻車 駕駛爬出...不見了

找妻代駕先把車開出停車場 愛妻慢一步害他吞酒駕罰單

花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕肇逃累犯 檢提公訴求處重刑

影／新竹騎士高速壓車撞一旁轎車 被網酸爆

相關新聞

影／台南十字路口轎車撞傷機車騎士 旋即駕車離去

台南市北區西門路與成功路口，昨天上午約10點發生白色轎車撞傷機車騎士後涉嫌肇事逃逸 ，有路過熱心民眾將影片PO上網。台南...

昨晚外出喝酒失聯 男子墜落觀音山區小溪溺水死亡

新北市五股區有1名49歲李姓男子，昨晚外出找朋友喝酒之後失聯，直到今天中午被發現摔落觀音山區壟鉤路旁小溪，已經死亡，警方...

台中豐原大道連撞2車後翻車 駕駛爬出...不見了

一名身分不明駕駛今天中午開車經台中市豐原區豐原大道，連撞停路邊二輛轎車後翻車，駕駛爬出逃逸，警方正追查肇事駕駛中。

情侶打卡苗栗通霄秘境「心形公路」 自撞火燒車變成火燒山

苗栗縣通霄鎮知名情侶打卡秘境「心形公路」，往嶺頂土地公的道路上，今天下午1點30分左右，發生一起轎車自撞路桿意外，肇事車...

相約中和廟口談債務 才剛見面就拿蝴蝶刀刺對方

新北市中和區許姓男子與謝姓男子有債務糾紛，在網路邀約談判，今凌晨12時許才剛碰面，謝男竟拿出預藏蝴蝶刀刺傷許男，隨後搭計...

找妻代駕先把車開出停車場 愛妻慢一步害他吞酒駕罰單

高雄50歲陳姓男子在KTV喝酒，離開時從地下室將轎車開上平面道路，原本要將轎車交給妻子接手，結果一停好車就因違停被警方盯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦