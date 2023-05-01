昨晚外出喝酒失聯 男子墜落觀音山區小溪溺水死亡

新北市五股區有1名49歲李姓男子，昨晚外出找朋友喝酒之後失聯，直到今天中午被發現摔落觀音山區壟鉤路旁小溪，已經死亡，警方正調閱監視器著手調查案發經過。

消防局是在中午12時47分接獲報案，指稱有人跌落距離路面約2米深的觀音山區壟鉤路旁大水溝，水非常淺，男子面部朝下泡水，一動也不動。由於剛開始報案人無法清楚說明案發位置，消防局調派五股、德音、慈福、裕民分隊共9車17人趕赴搜尋，最後在壟鉤坑溪找到，查看發現男子肢體僵硬，已經沒有呼吸心跳。

初步了解，李姓男子昨晚外出與朋友喝酒，家屬直到今天早上仍連絡不上他，朋友於是在喝酒地點附近搜尋，赫然發現他掉落大水溝，家屬趕抵放棄送醫急救，等待警察鑑識。警方表示已著手調閱監視器，嘗試釐清事發經過。

消防局第二大隊表示，發生墜落需要救援，請立即撥打119通報正確地點，如果地址不明確，可尋找附近路燈，新北市的路燈皆有編號，119人員可根據路燈編號迅速定位，盡速派出人車前往救援。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康