找妻代駕先把車開出停車場 愛妻慢一步害他吞酒駕罰單

高雄50歲陳姓男子在KTV喝酒，離開時從地下室將轎車開上平面道路，原本要將轎車交給妻子接手，結果一停好車就因違停被警方盯上，呼氣酒測值達每公升0.20毫克，當場吞下酒駕罰單，將被處3萬元至12萬罰鍰，車輛也被移置保管，還要被吊扣駕照1年。

警方表示，陳男當時將車輛停在鼓山區昌盛路與篤敬路口，當時巡邏員警經過，發現陳男將車輛停在紅線上，上前請陳男接受稽查，員警一上前，就聞到陳男身上散發酒氣。

員警要求陳男接受酒測，施測後呼氣酒測值達每公升0.20毫克，雖未達公共危險罪的0.25毫克標準，但仍違反相關規定，警方隨即開單告發，陳男面臨3萬元至12萬罰鍰及吊扣駕照的處分。

陳男表示，當時他帶著妻子到KTV狂歡，離開時要給妻子開車載回家，他想說貼心把轎車從地下停車場開上道路，等妻子接手，誰知道等不到妻子，先碰上警察。

警方表示，依據規定，酒駕就不得駕駛車輛，即便只是開出停車場都算是酒駕行為，告誡陳男貪圖方便而遭警方開出高額罰單，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康