快訊

全程閩南語對答 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董，叫我「阿銘」

屁妹拿香蕉「要餵不餵」騙大象4次！下秒制裁降臨當場噴飛 畫面極度舒適

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找妻代駕先把車開出停車場 愛妻慢一步害他吞酒駕罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄50歲陳姓男子在KTV喝酒，離開時從地下室將轎車開上平面道路，原本要將轎車交給妻子接手，結果一停好車就因違停被警方盯上，呼氣酒測值達每公升0.20毫克，當場吞下酒駕罰單，將被處3萬元至12萬罰鍰，車輛也被移置保管，還要被吊扣駕照1年。

警方表示，陳男當時將車輛停在鼓山區昌盛路與篤敬路口，當時巡邏員警經過，發現陳男將車輛停在紅線上，上前請陳男接受稽查，員警一上前，就聞到陳男身上散發酒氣。

員警要求陳男接受酒測，施測後呼氣酒測值達每公升0.20毫克，雖未達公共危險罪的0.25毫克標準，但仍違反相關規定，警方隨即開單告發，陳男面臨3萬元至12萬罰鍰及吊扣駕照的處分。

陳男表示，當時他帶著妻子到KTV狂歡，離開時要給妻子開車載回家，他想說貼心把轎車從地下停車場開上道路，等妻子接手，誰知道等不到妻子，先碰上警察。

警方表示，依據規定，酒駕就不得駕駛車輛，即便只是開出停車場都算是酒駕行為，告誡陳男貪圖方便而遭警方開出高額罰單，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男還沒等妻子接手開車，自己因違停先吞下酒駕罰單。記者張議晨/翻攝
陳男還沒等妻子接手開車，自己因違停先吞下酒駕罰單。記者張議晨/翻攝

酒駕 酒測 罰單

延伸閱讀

花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕肇逃累犯 檢提公訴求處重刑

影／新竹騎士高速壓車撞一旁轎車 被網酸爆

又是酒駕惹禍 男子開車自撞路旁停車翻覆

影／酒駕又煞車失靈！桃園小貨車暴衝「連撞6車」 釀8人受傷

相關新聞

昨晚外出喝酒失聯 男子墜落觀音山區小溪溺水死亡

新北市五股區有1名49歲李姓男子，昨晚外出找朋友喝酒之後失聯，直到今天中午被發現摔落觀音山區壟鉤路旁小溪，已經死亡，警方...

台中豐原大道連撞2車後翻車 駕駛爬出...不見了

一名身分不明駕駛今天中午開車經台中市豐原區豐原大道，連撞停路邊二輛轎車後翻車，駕駛爬出逃逸，警方正追查肇事駕駛中。

情侶打卡苗栗通霄秘境「心形公路」 自撞火燒車變成火燒山

苗栗縣通霄鎮知名情侶打卡秘境「心形公路」，往嶺頂土地公的道路上，今天下午1點30分左右，發生一起轎車自撞路桿意外，肇事車...

相約中和廟口談債務 才剛見面就拿蝴蝶刀刺對方

新北市中和區許姓男子與謝姓男子有債務糾紛，在網路邀約談判，今凌晨12時許才剛碰面，謝男竟拿出預藏蝴蝶刀刺傷許男，隨後搭計...

找妻代駕先把車開出停車場 愛妻慢一步害他吞酒駕罰單

高雄50歲陳姓男子在KTV喝酒，離開時從地下室將轎車開上平面道路，原本要將轎車交給妻子接手，結果一停好車就因違停被警方盯...

屏東未禮讓行人案件多 路口今大執法重罰3600元

為提升行人用路安全，交通部修法於3月31日起，汽車未禮讓行人提高開罰3600元，機車則裁罰1200元，屏警今配合全國同步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦