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屏東未禮讓行人案件多 路口今大執法重罰3600元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

為提升行人用路安全，交通部修法於3月31日起，汽車未禮讓行人提高開罰3600元，機車則裁罰1200元，屏警今配合全國同步實施路口安全大執法，採員警路口攔查，利用科技手段取締違規，呼籲民眾共同遵守號誌，平安通過每個路口。

據警方統計，約6成道路交通事故於路口發生，行人因沒有任何安全防護措施，在各種交通工具中處於最弱勢的地位，且車輛存有視線死角和反應時間的問題，進一步提升行人用路風險。

今大執法將針對4大重點項目進行取締，包含「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等，尤其針對不禮讓行人的違規行為加嚴取締。

警方指出，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行的罰緩，從原本小型車2000元、大型車2800元，一律提高至3600元，機車仍為1200元。

警方表示，屏東今年1至4月份已取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案件共計302件，較去年同期增加37件，增加率達13%，雖然執法力度已逐漸增加，但民眾守法觀念仍需加強。

屏東縣警方今起配合全國同步實施路口安全大執法，採取路口攔查，利用科技手段取締違法行為，車輛未禮讓行人一律重罰3600元。圖／屏東縣警方提供
屏東縣警方今起配合全國同步實施路口安全大執法，採取路口攔查，利用科技手段取締違法行為，車輛未禮讓行人一律重罰3600元。圖／屏東縣警方提供
屏東縣未禮讓行人取締案件截至4月共計302件，較去年增加37件，今全國警方實施交通路口大執法，加強取締車輛未禮讓行人。圖／屏東縣警方提供
屏東縣未禮讓行人取締案件截至4月共計302件，較去年增加37件，今全國警方實施交通路口大執法，加強取締車輛未禮讓行人。圖／屏東縣警方提供

人行道 屏東 標誌 行人地獄

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