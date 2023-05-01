影／台中騎士停合法車格 施工單位移置害開罰 警：協助撤銷

台中市網友在新北林口上班，近日將機車停在朝馬路客運站附近的停車格內，不過因附近有工程單位施工，將機車移置到人行道，警方接獲檢舉後告發，網友不滿上爆料公社抱怨，第六警分局表示，將協助網友撤銷罰單。

第六警分局市政所長曾一峰說，經此案案發地點西屯區朝富路、朝馬路附近的統聯轉運站的機車停車格，因近日有市府養護工程處將機車移置到秋紅谷的人行道，方便施工，但未將機車移回停車格內，有民眾看到機車違規停車在人行道檢舉後，由派出所同仁前往告發。

曾一峰說，此案將依規定蒐集事證，主動協助民眾撤銷罰單，另外建議民眾可利用手機有定時定位定點拍照的功能，將停車位置紀錄，以此自保，若遭人移置，就可據此申訴。