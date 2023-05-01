「行人地獄」路口不停讓大執法 北市警揭3大事故肇因

為洗刷台灣「行人地獄」惡名，警政署今發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，至少為期1月，台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日也配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。

警方表示，台北市近年交通肇事主因是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，其中，中山區今年1至4月事故主因及件數，分別是「未依規定讓車」143件、「未注意車前狀況」390件、「轉彎未依規定」265件。

車輛行經路口未停讓行人，常導致行人受傷甚至死亡，汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，無論有無交通指揮人員或號誌指示，遇行人穿越路口時，都應在行人穿越道前暫停，確認距離行人行進方向有1個車道（約3公尺）無行人，始可通行，不得強行進入行人穿越道。