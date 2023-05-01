「行人地獄」路口不停讓大執法 北市警揭3大事故肇因
為洗刷台灣「行人地獄」惡名，警政署今發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，至少為期1月，台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日也配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。
警方表示，台北市近年交通肇事主因是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，其中，中山區今年1至4月事故主因及件數，分別是「未依規定讓車」143件、「未注意車前狀況」390件、「轉彎未依規定」265件。
車輛行經路口未停讓行人，常導致行人受傷甚至死亡，汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，無論有無交通指揮人員或號誌指示，遇行人穿越路口時，都應在行人穿越道前暫停，確認距離行人行進方向有1個車道（約3公尺）無行人，始可通行，不得強行進入行人穿越道。
警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境；行車若不讓行人，將處3600元罰鍰。同時呼籲行人穿越路口時，也應遵守交通規則。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言