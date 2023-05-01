快訊

解密聯合報民調 侯友宜易凝聚藍選民 郭台銘對中間選民有吸引力

112會考國文科／國文難從題目找答案 國學常識愛考文字遊戲

計程車禮讓行人卻遭按喇叭！運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

「行人地獄」路口不停讓大執法 北市警揭3大事故肇因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

為洗刷台灣「行人地獄」惡名，警政署今發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，至少為期1月，台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日也配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。

警方表示，台北市近年交通肇事主因是「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，其中，中山區今年1至4月事故主因及件數，分別是「未依規定讓車」143件、「未注意車前狀況」390件、「轉彎未依規定」265件。

車輛行經路口未停讓行人，常導致行人受傷甚至死亡，汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，無論有無交通指揮人員或號誌指示，遇行人穿越路口時，都應在行人穿越道前暫停，確認距離行人行進方向有1個車道（約3公尺）無行人，始可通行，不得強行進入行人穿越道。

警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境；行車若不讓行人，將處3600元罰鍰。同時呼籲行人穿越路口時，也應遵守交通規則。

台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。圖／警方提供
台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。圖／警方提供
警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境。圖／警方提供
警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境。圖／警方提供
警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境。圖／警方提供
警方呼籲，駕駛人應共同建立、維護行人穿越道的安全空間，提供所有用路人安全用路環境。圖／警方提供
台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。圖／警方提供
台北市中山分局加強駕駛人停讓行人觀念，近日配合轄內駕訓班宣導，建立駕車新手安全駕車及防禦駕駛觀念。圖／警方提供

北市 行人地獄

延伸閱讀

北市容移程序再精進！容積代金估價與建照程序同步作業 加速開發期程

試試立體看你家！北市3D建物測量成果圖上線

北市成屋交易 量價齊跌

北市仲介公會表揚傑出不動產經紀人員 信義企業集團8人獲獎

相關新聞

影／驚險！台鐵平溪線牡丹站老婦人協助搬運娃娃車下車 重心不穩跌落鐵軌

1列區間車日前停靠平溪線新北市牡丹火車站時，有2名乘客協助搬運娃娃車下車，其中1人不慎從月台與列車間間隙跌落鐵軌，還好無...

屏東未禮讓行人案件多 路口今大執法重罰3600元

為提升行人用路安全，交通部修法於3月31日起，汽車未禮讓行人提高開罰3600元，機車則裁罰1200元，屏警今配合全國同步...

全國交通大執法 桃園市今年「車不讓人」取締是去年4倍

警政署「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」大執法今上...

影／台中騎士停合法車格 施工單位移置害開罰 警：協助撤銷

台中市網友在新北林口上班，近日將機車停在朝馬路客運站附近的停車格內，不過因附近有工程單位施工，將機車移置到人行道，警方接...

「行人地獄」路口不停讓大執法 北市警揭3大事故肇因

為洗刷台灣「行人地獄」惡名，警政署今發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，至少為期1月，台北市中山分局加強駕駛人停...

高雄苓雅區大樓傳男墜落一樓花圃死亡 警上門同住妹妹才知噩耗

高雄市苓雅區林泉街今天發生一起墜樓意外，1名男子被鄰居發現倒臥在1樓花圃，一動也不動，警消獲報到場，發現男子已明顯死亡，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦