高雄苓雅區大樓傳男墜落一樓花圃死亡 警上門同住妹妹才知噩耗
高雄市苓雅區林泉街今天發生一起墜樓意外，1名男子被鄰居發現倒臥在1樓花圃，一動也不動，警消獲報到場，發現男子已明顯死亡，警方查出男子就住在該棟大樓的2樓，同住的妹妹直到警方上門才知噩耗，警方正釐清死者墜樓原因。
據了解，死者為61歲的彭姓男子，今天中午被鄰居發現，倒臥在高雄市苓雅區林泉街大樓的一樓花圃中，由於當時鄰居呼叫彭男，見他一動也不動，嚇得報警。
警消趕抵現場，救護員發現他已明顯死亡，經鄰居指認是住在該棟大樓2樓的彭姓男子，警方上門查訪，彭的妹妹應門，才得知哥哥墜樓身亡。
警方在現場鑑識，發現花盆有翻倒及樹木有折損情形，彭身上有被花圃的植栽樹枝畫傷，逐層調查，研判彭可能從大樓8樓頂樓高處墜落，全案後續依規定報請檢察官相驗，以釐清死因。
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