受刑人監獄勞作金被扣光 檢方算錯...他提異議成功討到錢

柯姓男子前年10月偷竊6支鋼管，被依竊盜罪判刑拘役50天，但他入監後，檢方認為6支鋼管價值1萬元，留下3000元生活費後，剩餘7155元監獄勞作金都被拿去追徵犯罪所得，柯男不滿，質疑鋼管他只賣1000元，怎會估值萬元，提聲明異議向橋檢討錢。橋頭地院審理後，認為檢方沒調查清楚鋼管市價，撤銷執行命令。

判決指出，2021年10月2日凌晨3時許，柯男在仁武地區行竊葉姓男子放在屋外的6支鋼管，得手後騎車將鋼管轉賣變現，葉男發現鋼管遭竊後報警，警方循線逮到柯男，依竊盜罪送辦。

法院審理後，認為柯有多次竊盜前科，依竊盜罪判他拘役50天，得易科罰金，去年111年4月19日入監服刑。

柯入獄後，檢方追徵6支鋼管的犯罪所得，根據葉男當時所作筆錄，認為6支鋼管市值1萬元，當時在監的柯男，獄中勞作金專戶有1萬155元，檢方僅為柯男保留3000元的生活開銷，其餘7155元被當犯罪所得從戶頭扣款。

柯男不滿，稱6支鋼管最多也僅值1500元，他拿去轉賣也才換到1000元，檢方怎能依據被害人說法，就直接從他戶頭扣了大筆錢，何況裡面有1萬元是衛福部發給他的失業補助金，提聲明異議要求橋檢還他7155元。

橋頭地院審理時，法官發現柯男被執行時，書記官曾提醒6支鋼管以1萬元價格追徵妥不妥當，執行檢察官當時批示「如擬」，但做成決定前，價值僅有葉男報案時的筆錄，並未作任何調查，釐清6支鋼管價值是否真值1萬元。

檢方後來曾函覆法官，參考網拍資料後，每支鋼管價值約1240元，所以葉男供述的價格，並未超過市價範圍。但法官認為，檢方執行時，沒有解釋他是如何憑市價做估價參考，且如果以他網路資料所稱，6支架值也才7440元，跟1萬元價差不少。