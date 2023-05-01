全民防詐總動員 竹南警邀請鄉鎮長「一起發聲」

苗栗縣警局竹南分局轄區近來成功阻止多起民眾遭詐騙案，為響應警政署5日舉辦的「全民防詐，藝起發聲」活動，今天也特別邀請轄內竹南鎮長方進興、後龍鎮長謝清輝及造橋鄉長徐連斌共同錄製反詐騙宣導短語，提醒民眾一起反詐，守護自身財產。

竹南警方表示，內政部警政署為營造全國響應反詐氛圍，訂於5月5日舉辦「全民防詐，藝起發聲」記者會，並訂該日為「全民反詐啟動日」，現場邀請40位藝人共襄盛舉，以柔性喚起全民關注，呼籲全民一起發揮反詐力量，屆時於竹南分局臉書粉絲團也會同時分享直播內容，歡迎民眾到時線上觀看。

此次，為因應「全民防詐，藝起發聲」主題，竹南分局特別邀請轄內竹南鎮長方進興、後龍鎮長謝清輝及造橋鄉長徐連斌錄製反詐騙宣導短語，腳本取自苗栗縣轄內高發詐欺前五名的詐欺手法，透過重點式的講解，拍攝反詐騙宣導短片，讓民眾更容易辨識詐騙，並呼籲苗栗鄉親一起反詐總動員，共同守護自身財產，不讓欺騙集團有機可乘。