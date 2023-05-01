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全民防詐總動員 竹南警邀請鄉鎮長「一起發聲」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警局竹南分局轄區近來成功阻止多起民眾遭詐騙案，為響應警政署5日舉辦的「全民防詐，藝起發聲」活動，今天也特別邀請轄內竹南鎮長方進興、後龍鎮長謝清輝及造橋鄉長徐連斌共同錄製反詐騙宣導短語，提醒民眾一起反詐，守護自身財產。

竹南警方表示，內政部警政署為營造全國響應反詐氛圍，訂於5月5日舉辦「全民防詐，藝起發聲」記者會，並訂該日為「全民反詐啟動日」，現場邀請40位藝人共襄盛舉，以柔性喚起全民關注，呼籲全民一起發揮反詐力量，屆時於竹南分局臉書粉絲團也會同時分享直播內容，歡迎民眾到時線上觀看。

此次，為因應「全民防詐，藝起發聲」主題，竹南分局特別邀請轄內竹南鎮長方進興、後龍鎮長謝清輝及造橋鄉長徐連斌錄製反詐騙宣導短語，腳本取自苗栗縣轄內高發詐欺前五名的詐欺手法，透過重點式的講解，拍攝反詐騙宣導短片，讓民眾更容易辨識詐騙，並呼籲苗栗鄉親一起反詐總動員，共同守護自身財產，不讓欺騙集團有機可乘。

苗栗縣警察局長莊勝雄也表示，苗栗縣防詐工作全年不打烊，要把防詐資訊鋪天蓋地觸及各層面、各群眾，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，避免讓詐騙集團有機可乘；並呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，民眾接獲可疑電話、簡訊或網路資訊，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。

為響應「全民防詐」，竹南警分局也邀請轄內竹南鎮長方進興等鄉鎮長共同錄製反詐騙宣導短語，提醒民眾一起反詐，守護自身財產。圖／警方提供
為響應「全民防詐」，竹南警分局也邀請轄內竹南鎮長方進興等鄉鎮長共同錄製反詐騙宣導短語，提醒民眾一起反詐，守護自身財產。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺 苗栗縣

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