計程車禮讓行人卻遭按喇叭！運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

為揮別「行人地獄」惡名，警政署今天開始強力執行全國各縣市路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。網紅視網膜（陳子見）說，他今天目睹計程車為禮讓行人遭另一車按喇叭，司機怒回嗆「讓人啦！叭X小」，他直呼，「聽起來特別悅耳，彷彿帶來了希望」。

警政署今起大執法，重點取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。警政署說，強力攔查取締及科技執法，提升駕駛與行人守法、互相尊重觀念，維護道路安全降低死傷。

視網膜在臉書「視網膜 Retina」發文表示，他今天中午在台北市南京西路要右轉承德路，他的前面有一輛計程車和一輛小客車，雖然已經亮起綠燈，但過馬路的行人很多，所以計程車司機停了下來。

他說，結果小客車對著計程車按喇叭，短按2聲之後長按1聲，右轉之後，計程車司機直接拉下車窗大吼，「讓人啦！叭X小」。

「不知道為什麼那聲音聽起來特別悅耳，彷彿帶來了希望」，他表示，他好希望當那個第一輛被叭的車，「我一定會拉下車窗停在他旁邊祝他勞動節快樂。可惜幸運之神今天沒有眷顧我」。