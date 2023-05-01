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計程車禮讓行人卻遭按喇叭！運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

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計程車禮讓行人卻遭按喇叭 運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

聯合報／ 記者楊德宜李奕昕／台北即時報導

為揮別「行人地獄」惡名，警政署今天開始強力執行全國各縣市路口安全大執法，重點取締不暫停讓行人先行通過等違規。網紅視網膜（陳子見）說，他今天目睹計程車為禮讓行人遭另一車按喇叭，司機怒回嗆「讓人啦！叭X小」，他直呼，「聽起來特別悅耳，彷彿帶來了希望」。

警政署今起大執法，重點取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。警政署說，強力攔查取締及科技執法，提升駕駛與行人守法、互相尊重觀念，維護道路安全降低死傷。

視網膜在臉書「視網膜 Retina」發文表示，他今天中午在台北市南京西路要右轉承德路，他的前面有一輛計程車和一輛小客車，雖然已經亮起綠燈，但過馬路的行人很多，所以計程車司機停了下來。

他說，結果小客車對著計程車按喇叭，短按2聲之後長按1聲，右轉之後，計程車司機直接拉下車窗大吼，「讓人啦！叭X小」。

「不知道為什麼那聲音聽起來特別悅耳，彷彿帶來了希望」，他表示，他好希望當那個第一輛被叭的車，「我一定會拉下車窗停在他旁邊祝他勞動節快樂。可惜幸運之神今天沒有眷顧我」。

日籍網紅小林賢伍留言，「台灣最美的風景是人」，其他網友表示，「我會讓小客車先走，然後感謝他貢獻國庫」、「台灣開始有點希望了」、「因為台灣駕駛普遍沒有讓的概念才會一直按喇叭」、「我常看到，最前面的車要轉彎時停下來禮讓行人，後面的就從左側超車，結果還是被行人潮擋下了」、「有種到國外任何一個十字路口開車如此不禮讓試試看」。

為揮別「行人地獄」惡名，警政署今天開始強力執行全國各縣市路口安全大執法。示意圖，非新聞當事人、車。本報資料照片
為揮別「行人地獄」惡名，警政署今天開始強力執行全國各縣市路口安全大執法。示意圖，非新聞當事人、車。本報資料照片

計程車 網紅 人行道

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