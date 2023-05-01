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調查局大火 立委游毓蘭舉徐宿良販毒案稱「別把話說滿」

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局局本部廉政大樓一樓資通安全處電腦偵辦科，上月24日暗夜大火，引發各界揣測，立法司法及法制委員會今進行專題報告，國民黨立委游毓蘭針對調查局依法應設置的消防管理人、消防防護計畫及自衛編組提出質疑，並以前調查官徐宿良監守自盜販毒案為例，希望調查局及相關單位徹底調查，不要又出現類似可以藏毒的「消失的密室」。

游毓蘭指出，目前外傳調查局起火原因主要是機器負載過重，因此她質疑調查局有無按照消防法設立防火管理人，以及制定消防防護計畫和自衛編組，否則理論上值班人員發現火災時，自衛編組便應啟動，為什麼還會讓災情繼續擴大。

游毓蘭也以日前調查官徐宿良賣毒案為例，希望調查局經過這次火災，說會徹底清查各單位消防安全，但不要像徐宿良案般，清查完才發現又出現6公斤的毒品還在現場，好像調查局裡面有個哈里波特「消失的密室」。

對於起火原因，游毓蘭也提醒相關單位，先不要把話講滿，自己也待過情治單位和警察機關，建議對於各方面都要很小心去看，因為魔鬼就出在細節中，要了解到底什麼地方出了問題，為什麼會讓調查局如此不堪一擊。

立委游毓蘭針對調查局大火，希望對於起火原因的調查，相關單位不要把話說得太滿。圖／聯合報系資料照片
立委游毓蘭針對調查局大火，希望對於起火原因的調查，相關單位不要把話說得太滿。圖／聯合報系資料照片

游毓蘭 火災 毒品

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