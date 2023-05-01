1家3口幼坑古道迷路 消防上山找人 凌晨帶回山下脫險

1家3口昨天到新北市平溪區幼坑古道登山迷路，消防人員入山救援，找到3人後，今天凌晨帶回山下脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午近4點接獲報案，表示家人2男1女昨天坐火車到平溪線大華火車站下車後，走幼坑古道往三貂嶺方向上山，途中迷失方向，需要協助。

消防人員經GPS定位確定3人座標後，出動瑞芳中隊、平溪、雙溪及瑞芳分隊，7車17人前往救援，兵分兩路從幼坑古道碩人國小、幼坑古道大華車站上山，昨晚7點10分找到3名迷路者，今天凌晨0點20分引導下山。