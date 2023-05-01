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1家3口幼坑古道迷路 消防上山找人 凌晨帶回山下脫險
1家3口昨天到新北市平溪區幼坑古道登山迷路，消防人員入山救援，找到3人後，今天凌晨帶回山下脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午近4點接獲報案，表示家人2男1女昨天坐火車到平溪線大華火車站下車後，走幼坑古道往三貂嶺方向上山，途中迷失方向，需要協助。
消防人員經GPS定位確定3人座標後，出動瑞芳中隊、平溪、雙溪及瑞芳分隊，7車17人前往救援，兵分兩路從幼坑古道碩人國小、幼坑古道大華車站上山，昨晚7點10分找到3名迷路者，今天凌晨0點20分引導下山。
新北市消防第6大隊長羅億田表示，前往郊山登山健行，除了不要單獨行動，對於周遭地形地物也應多加注意，並避免回程時間過晚，因天色昏暗，難以分辨路徑造成迷途。民眾了解手機傳送定位方式，也有助搜救人員搜救。
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