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簡訊「交通罰緩逾期未到案」 小心詐騙新招

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

近期有不少民眾收到「您有一筆交通罰款逾期未到案」手機簡訊，並附上疑似監理服務網網址，通知民眾有交通罰鍰逾期未繳；新北市交通裁決處表示，經向交通部公路總局查證，簡訊所附網址並不屬於政府機關專用網址，且監理機關和裁決處也不會發簡訊通知違規罰單逾期未繳，請大家小心詐騙。 

裁決處提醒，正版的監理服務網站都能查詢相關資訊，如收到不明簡訊通知，請勿點選來源不明的簡訊或連結，且切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，請向各裁決機關查證，或可撥打165反詐騙專線諮詢，以免上當受騙。 

裁決處處長李忠台表示，除以監理服務網查詢或繳納交通罰鍰，也可利用手機行動支付APP查詢繳納交通違規罰鍰，目前管道有街口支付、樂購蝦皮、一卡通MONEY（原LINE PAY MONEY）、嗶嗶繳、橘子支付、元大銀行、永豐大咖、全支付等八家業者，為方便民眾能利用行動支付繳納罰鍰，裁決處也製作相關行動支付使用流程影片。

李忠台說，民眾可至新北市交通事件裁決處官方網站點選智能客服，輸入「行動支付」，參考相關步驟查詢、繳納，可撥打裁決處服務電話詢問。

正版的監理站網站，民眾務必仔細確認。圖／新北市交通局提供
正版的監理站網站，民眾務必仔細確認。圖／新北市交通局提供

詐騙 一卡通

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