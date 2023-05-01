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記起來！小心受罰 白河警公布5月移動式測速照相地點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局今公布5月移動式測速照相地點共有6處，同時將加強執行取締路口不停讓行人執法專案勤務，警方籲請用路人配合遵守，以免受罰。

這6處移動式測速照相地點如下：

1.白河區市172線35.95公里虎山路段(西向東)

2.白河區市172線36.5公里虎山路段(東向西)

3.白河區市165線10.54公里處(雙向)

4.後壁區市172甲線1.94公里處後壁路段(西向東)

5.後壁區台1線280.4公里處上茄苳路段(南下)

6.東山區南314線6.65公里處頂窩路段(西向東)

警方表示，經統計今年4月交通事故發生明顯增加，以機車、行人、自行車及高齡者傷亡比例較高，事故發生地點又以交叉路口居多，駕駛行經路口未能減速慢行或無號誌路口未依規定停車再開及禮讓行人優先通行，為事故嚴重程度與肇事因素，且明顯與行車速度相關，另用路人未能遵守「路權」觀念更為肇事主因，警方自即日起將加強速度管理及重點交通違規執法。

白河警分局表示，警政署自5月1日起至5月30日止，辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，執法重點項目包括(一)路口不停讓行人。(二)非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開。(三)人行道違規停車與違規臨時停車。(四)取締道路障礙。希望用路人養成守法習慣，遵守交通規則，以免荷包不保。

白河警今公布5月移動式測速照相地點，同時將加強執行取締路口不停讓行人執法專案勤務，籲請用路人配合遵守。記者謝進盛／翻攝
白河警今公布5月移動式測速照相地點，同時將加強執行取締路口不停讓行人執法專案勤務，籲請用路人配合遵守。記者謝進盛／翻攝

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