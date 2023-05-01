高雄警廟會執勤！一人抽菸一人滑手機 影片瘋傳被懲處

高雄市左營區常有大小廟會及遶境活動，轄區員警三不五時得執行交通安維勤務，昨有員警在陣頭入廟時，在外待命警戒，1名警員耐不住菸癮，拉下口罩抽菸嚼口香糖，菸蒂亂彈又亂丟，另1警員則坐在警用機車上滑手機，畫面被附近民眾拍下，影片瘋傳網路社群，分局調查後，對2警祭出申誡處分。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中背景是左營區新庄仔路的一場廟會活動，身穿制服的警員在附近執勤，只見1名警員因耐不住性子，當場掏菸抽，不時彈著煙灰，不久後，又從口袋中拿出口香糖，丟入口中，最後還將抽完的菸蒂丟在地上。

影片最後，拉出遠鏡頭，另有2名制服員警在執勤，1人依規定好好的站著守望，但1名警員則坐在警用機車上滑手機。

該則影片在社群瘋傳後，左營警分局今天上午發出新聞稿，指「主動即時查明議處」，經查是抽菸及滑手機者，分別是舊城派出所的陳姓警員以及新莊派出所的謝姓警員。

左營分局強調，員警在值勤抽菸亂彈菸灰、嚼口香糖，已違反勤務紀律，認為抽菸的陳姓警員違反「警察人員獎懲標準」，擬加重申誡2次議處，令丟菸蒂行為，函請環保局議處；執勤滑手機的謝姓警員則擬以申誡1支處分。

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